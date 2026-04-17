La razón por la que habrá un corte de calle que afectará a autos y ómnibus en Montevideo este domingo 19 de abril

La Intendencia de Montevideo (IMM) realizará cortes de calle este domingo 19 de abril, por la carrera Testing Maratón 30K. Estará cortada la senda sur de Rambla Armenia, Rambla República de Chile y Rambla O´Higgins, entre 26 de Marzo y Av. Arocena. Los cortes serán desde las 5:00 hasta las 12:00.

Con motivo de la maratón, las líneas de ómnibus 104 y DE1 (Carrasco) se verán afectadas, suprimiendo todas sus paradas por rambla senda sur comprendidas en el tramo de la carrera desde 26 de Marzo a Arocena.

¿Cómo afectará la maratón 30k el recorrido de las líneas de transporte?

Las líneas de ómnibus 104 y DE1 con sentido hacia Carrasco se desviarán por la carrera. Estas tomarán por Av. Luis Alberto de Herrera, luego doblarán por Av. Rivera, Arrascaeta, Verdi, Ámsterdam, Velse, Almería, Aconcagua y Caramurú, para luego retomar sus rutas habituales por Bolivia o Blanes Viale.

Además, se verá afectado el recorrido del bus turístico de Montevideo, que buena parte de su recorrido habitual se transita por las calles de la maratón. Se puede consultar el mapa de cortes de calle en: https://montevideo.gub.uy/centro-de-gestion-de-movilidad