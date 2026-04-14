Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Vacunación contra la gripe y covid-19 en Montevideo 2026: cronograma de policlínicas y puntos móviles

La Intendencia de Montevideo desplegó jornadas gratuitas en diversos barrios para suministrar dosis de algunas vacunas. Consultá los calendarios de atención vigentes y las zonas para vacunarse.

El País
El País
14/04/2026, 14:18
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vacuna contra la gripe
Vacuna contra la gripe.
Foto: AFP

La Intendencia de Montevideo (IMM) está promoviendo jornadas de vacunación en diferentes puntos de la capital. El jueves 23 estarán suministrando vacunas contra la gripe, covid-19, neumo 23 y sarampión, en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Siguiendo las definiciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), la IMM se adhiere a la Campaña de Vacunación contra la gripe, donde a través de su red de policlínicas promueven y facilitan el acceso a la vacunación, dirigida a toda la población.

La fábrica abandonada que la IMM visitó para convertirla en viviendas en Montevideo: dónde se ubica

Requisitos para vacunarse y grupos prioritarios

Como indica el sitio web de la IMM, la vacuna puede administrarse a partir de los seis meses de edad. Recomiendan especialmente que se vacunen: personas mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud.

Cronograma de vacunación: lugares y horarios por día

El cronograma de vacunación de abril es el siguiente:

  • Martes 14, de 10:00 a 13:00 hs, en el Parque de la Amistad (Av. Gral Rivera 3245).
  • Miércoles 15, de 12:00 a 16:00 hs, en el Club A. El Vendedor La Teja (Heredia 4430).
  • Viernes 17, de 10:00 a 14:00 hs, en la Facultad de Enfermería (Av. Dr. Américo Ricaldoni S/N).
  • Viernes 17, de 8:30 a 12:00 hs, en Granja 3 Arroyos (Cno. Melilla 9500).
  • Martes 21, de 9:00 a 12:00 hs, en el Municipio G (Cno. Castro 730 esq. María Orticochea).
  • Jueves 23, de 10:00 a 14:00 hs, en la explanada de la IM (18 de Julio 1360).
  • Jueves 7 de mayo, de 8:00 a 14:00 hs, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM, Cno. Luis Eduardo Pérez 6651).

En todas las instancias se suministrarán vacunas contra la gripe, covid-19, neumo 23 y sarampión.

Estado de las policlínicas: ¿cuáles están cerradas por reformas?

Por mejoras edilicias las policlínicas Tiraparé y Parque Bellán están cerradas temporalmente. Se puede consultar el listado de policlínicas móviles y barriales.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

vacunación

Te puede interesar