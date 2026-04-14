Vacunación contra la gripe y covid-19 en Montevideo 2026: cronograma de policlínicas y puntos móviles
La Intendencia de Montevideo desplegó jornadas gratuitas en diversos barrios para suministrar dosis de algunas vacunas. Consultá los calendarios de atención vigentes y las zonas para vacunarse.
La Intendencia de Montevideo (IMM) está promoviendo jornadas de vacunación en diferentes puntos de la capital. El jueves 23 estarán suministrando vacunas contra la gripe, covid-19, neumo 23 y sarampión, en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
Siguiendo las definiciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), la IMM se adhiere a la Campaña de Vacunación contra la gripe, donde a través de su red de policlínicas promueven y facilitan el acceso a la vacunación, dirigida a toda la población.
Requisitos para vacunarse y grupos prioritarios
Como indica el sitio web de la IMM, la vacuna puede administrarse a partir de los seis meses de edad. Recomiendan especialmente que se vacunen: personas mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, inmunosuprimidas, embarazadas y personal de la salud.
Cronograma de vacunación: lugares y horarios por día
El cronograma de vacunación de abril es el siguiente:
- Martes 14, de 10:00 a 13:00 hs, en el Parque de la Amistad (Av. Gral Rivera 3245).
- Miércoles 15, de 12:00 a 16:00 hs, en el Club A. El Vendedor La Teja (Heredia 4430).
- Viernes 17, de 10:00 a 14:00 hs, en la Facultad de Enfermería (Av. Dr. Américo Ricaldoni S/N).
- Viernes 17, de 8:30 a 12:00 hs, en Granja 3 Arroyos (Cno. Melilla 9500).
- Martes 21, de 9:00 a 12:00 hs, en el Municipio G (Cno. Castro 730 esq. María Orticochea).
- Jueves 23, de 10:00 a 14:00 hs, en la explanada de la IM (18 de Julio 1360).
- Jueves 7 de mayo, de 8:00 a 14:00 hs, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM, Cno. Luis Eduardo Pérez 6651).
En todas las instancias se suministrarán vacunas contra la gripe, covid-19, neumo 23 y sarampión.
Estado de las policlínicas: ¿cuáles están cerradas por reformas?
Por mejoras edilicias las policlínicas Tiraparé y Parque Bellán están cerradas temporalmente. Se puede consultar el listado de policlínicas móviles y barriales.
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