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El País Información Salud

El MSP anunció que ya se vacunaron más de 100.000 personas contra la gripe; hay disponibles 600.000 dosis

La inoculación es gratuita en todo el país y está disponible en vacunatorios públicos y privados; la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ha dicho que reduce las hospitalizaciones en un 40%.

El País
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30/03/2026, 03:50
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Vacunacion
Vacuna contra la gripe.
Foto: EFE

A una semana del comienzo de la campaña de vacunación antigripal 2026, más de 100.000 personas recibieron la dosis contra la gripe, según informó el Ministerio de Salud Pública, este domingo 29.

Fuentes de la cartera valoraron la respuesta de la población ante el inicio del a campaña y destacaron la importancia de vacunarse de forma anticipada, antes del aumento de la circulación viral en los meses de invierno.

“La vacunación es una herramienta clave para reducir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en los grupos de mayor riesgo”, informó el ministerio en un comunicado que publicó en su página web la Presidencia.

La influenza representa un problema relevante de salud pública. En Uruguay, cada año genera miles de hospitalizaciones y fallecimientos, en especial en personas mayores y niños pequeños.

Comienza la vacunación contra la gripe y el covid-19: ¿cuáles son los grupos de riesgo?

Ministerio de Salud Pública (MSP)
Ministerio de Salud Pública.
Foto: Estefanía Leal

La campaña 2026 tiene 600.000 dosis disponibles en todo el territorio nacional, de forma gratuita, accesibles en vacunatorios públicos y privados.

La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes tiene disponible en su web la ubicación de todos los vacunatorios del país. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, dijo que la vacuna reduce las hospitalizaciones en torno al 40%

MSP pide no tocar aves enfermas o muertas, notificar casos y "estar atentos" a síntomas por gripe aviar

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