Comienza la vacunación contra la gripe y el covid-19: ¿cuáles son los grupos de riesgo?

El Ministerio de salud Pública (MSP) lanza este lunes 23 de marzo la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19, que se extenderá hasta agosto con disponibilidad de dosis gratuitas en vacunatorios de todo el país.

Las 600.000 dosis antigripales que recibió Uruguay este año, días después de lo anunciado por las autoridades, estarán disponibles para las personas mayores de seis meses de edad, en todos los vacunatorios del país, de forma gratuita, sin agenda y sin receta médica.

“La vacunación es más efectiva cuando se realiza antes del aumento de la circulación viral, que en Uruguay suele registrarse durante los meses de invierno”, destacó el MSP. Este año, la campaña se adelantó un mes frente al avance de casos de gripe en varias zonas del mundo.

La vacuna contra la gripe previene la presentación de formas graves de esta enfermedad, protegiendo especialmente a personas con factores de riesgo, niños, embarazadas y adultos mayores.

Agente de la salud con una vacuna. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Grupos objetivo a vacunar contra la gripe

En la campaña 2025, al igual que en años anteriores según señala el MSP, se priorizará la vacunación de los grupos con mayor riesgo de infección grave por virus influenza o de transmitirla:

Personal de la salud

Personal de servicios esenciales (docentes, bomberos, policías, militares)

Adultos mayores de 65 años

Portadores de enfermedades crónicas

Inmunocomprometidos

Niños a partir de los 6 meses hasta los 5 años

Personas gestantes y puérperas hasta los 6 meses posteriores al parto

"Dado que la vacuna antigripal es una vacuna inactivada, su administración puede realizarse de manera simultánea con otras vacunas del esquema regular, tanto en niños como en adultos. Asimismo, puede coadministrarse con la vacuna contra el virus sincitial respiratorio y la vacuna contra covid-19", recuerda el MSP.

En tanto, si hay síntomas respiratorios como rinorrea, sensación de malestar general o fiebre, se recomienda consultar con un médico y postergar la vacunación hasta recibir indicación sobre el momento oportuno para administrarla.

Mujer tosiendo. Foto: Freepik.

Campaña de refuerzo contra el covid-19

Este lunes además comenzará la campaña de refuerzo de vacunación contra el covid-19, confirmaron fuentes del MSP a El País. Se ofrecerán, de forma gratuita, las vacunas del laboratorio Pfizer que protegen contra el sublinaje LP.8.1, descendiente de ómicron, que se ofrecen en Estados Unidos y otros países.

Las dosis están recomendadas para personas mayores de 70 años y mayores de 50 años con comorbilidades, embarazadas, personas mayores de cinco años con inmunosupresión moderada a severa, y personal de salud, tal como se recomendó en la campaña pasada, agregaron las fuentes ministeriales.