A seis años de la declaración de la pandemia por covid-19: qué avances hubo y qué desafíos quedaron

Se cumplen seis años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de una nueva enfermedad por coronavirus, que posteriormente conoceríamos como covid-19. En ese momento, se activó la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC, por su sigla en inglés) por la pandemia, emergencia que se desactivó formalmente en mayo de 2023.

"¿Está el mundo mejor preparado para la próxima pandemia?", es la pregunta que plantea la OMS en este sexto aniversario del evento que cambió al mundo. La respuesta tiene varias aristas.

Progresos desde que se declaró la pandemia de covid-19

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo durante la apertura de la 158ª sesión del Consejo Ejecutivo que "la pandemia nos enseñó muchas lecciones, especialmente que las amenazas globales exigen una respuesta global".

Con esto en mente, la OMS publicó una lista de "avances significativos en la preparación, prevención y respuesta ante pandemias". Estos son algunos:

En mayo de 2025 se aprobó el histórico Acuerdo sobre Pandemias de la OMS. Este acuerdo, "establece un enfoque integral para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias que mejora tanto la seguridad sanitaria mundial como la equidad en salud", señala la organización.

de la OMS. Este acuerdo, "establece un enfoque integral para la que mejora tanto la seguridad sanitaria mundial como la equidad en salud", señala la organización. En setiembre de 2025 entraron en vigor las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) para fortalecer las capacidades nacionales.

(RSI) para fortalecer las capacidades nacionales. El Fondo para Pandemias , cofundado e implementado por la OMS y el Banco Mundial, "ha otorgado más de 1.200 millones de dólares en subvenciones en sus primeras tres rondas" y dado apoyo a 67 proyectos en más de 90 países.

, cofundado e implementado por la OMS y el Banco Mundial, "ha otorgado más de 1.200 millones de dólares en subvenciones en sus primeras tres rondas" y dado apoyo a 67 proyectos en más de 90 países. A través del Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS se ha actualizado el sistema Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS), que utiliza inteligencia artificial para ayudar a más de 110 países a identificar y responder más rápidamente a nuevas amenazas .

(EIOS), que utiliza para ayudar a más de 110 países a . El Cuerpo Global de Emergencias Sanitarias, establecido por la OMS en 2023 tras las brechas detectadas durante la respuesta al covid-19, "apoya a los países que enfrentan emergencias de salud pública evaluando sus capacidades de personal, desplegando rápidamente apoyo adicional y creando una red de líderes de emergencias para compartir buenas prácticas y coordinar respuestas". Laboratorio en LATU, edif. Los Tilos, analisis de Covid - 19 realizados en Uruguay Leonardo Maine/Archivo El Pais

Desafíos tras la pandemia de covid-19

Por otra parte, aunque hubo muchos avances de prevención y respuesta ante pandemias, también hay puntos débiles en los que seguir trabajando, enfatiza la OMS.

"La financiación continúa desplazándose desde el sector sanitario hacia la defensa y la seguridad nacional, lo que pone en riesgo los sistemas que se fortalecieron durante el covid-19 para proteger a los países de futuras pandemias", detalla la institución.

De ahí a que la OMS haga un llamado a todos los Estados miembro a trabajar en un plan estratégico de colaboración para la salud global. "Los patógenos no respetan fronteras. Ningún país puede prevenir o gestionar una pandemia por sí solo. La seguridad sanitaria mundial requiere colaboración entre sectores, gobiernos y regiones", resalta.