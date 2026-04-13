MSP anunció reglamentación de la ley de endometriosis para mejorar su diagnóstico y tratamiento

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este lunes en Paysandú la reglamentación de la ley de endometriosis (20.374), una enfermedad inflamatoria, crónica, caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, que afecta a un 10% de las mujeres uruguayas en edad reproductiva, y que se encuentra en hasta la mitad de casos de infertilidad.

La reglamentación que fue firmada el 27 de marzo, por fuera del plazo de 120 días que fijó la ley de endometriosis aprobada en setiembre de 2024, apunta al acceso al diagnóstico y tratamiento integral de una enfermedad que puede generar “dolor pélvico crónico, menstruaciones dolorosas, alteraciones digestivas o urinarias, infertilidad y un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen”, marcó el MSP.

“Por primera vez el Estado uruguayo reconoce la endometriosis como una enfermedad que obliga al sistema de salud a poner todos sus recursos para diagnosticarla de forma precoz”, dijo Lustemberg más temprano en Paysandú. “Al estar reglamentada, obliga a todos los prestadores públicos y privados a mejorar el diagnóstico precoz y la capacitación de los equipos de salud”, agregó la ministra.

Salud Pública destacó que uno de los principales desafíos asociados a la endometriosis es el retraso en el diagnóstico, que puede demorar "entre 7 y 10 años" desde la aparición de los síntomas hasta su confirmación, lo que en la salud y en la vida cotidiana de las mujeres.

Con la mira en alcanzar un abordaje “más eficaz, accesible y equitativo” para quienes padecen la enfermedad, la reglamentación aprobada tiene como finalidad "establecer los procedimientos necesarios para la implementación” de la Ley 20.374, “orientados a la regulación del acceso al diagnóstico y tratamiento integral de la endometriosis”.

La reglamentación estableció que el MSP contará con un plazo de 180 días, a partir de la vigencia del decreto, para “adoptar las medidas necesarias para su implementación, incluyendo la elaboración de guías y protocolos, la puesta en marcha de las campañas de concientización y el inicio de la capacitación del personal de salud”.

En el marco de la reglamentación, el MSP “promoverá y apoyará investigaciones científicas y clínicas sobre la endometriosis, sus causas, diagnóstico y tratamientos”, así como también “podrá requerir” datos del impacto de la enfermedad a las instituciones de salud.

Mientras que los prestadores que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “deberán optimizar los procedimientos que aseguren una evaluación integral del paciente, garantizando un diagnóstico oportuno, un adecuado seguimiento y, cuando sea necesario, la rehabilitación correspondiente”, agregó el texto publicado días atrás en Presidencia.

En esa línea, los prestadores de salud además deberán implementar “estrategias de complementación asistencial” para asegurar un acceso a un diagnóstico “de calidad y oportuna” entre sus usuarios.

“La endometriosis no constituirá por si sola causal de inhabilitación para el ingreso o desempeño de actividad laboral alguna en el ámbito público o privado, así como para el desempeño de actividades deportivas”, puntualizó la reglamentación.

El Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu) anunció la reglamentación de la ley de endometriosis en sus redes sociales hace una semana. "La aprobación de esta ley es resultado de luchas colectivas y, lamentablemente, de muchas mujeres y personas con útero que tuvieron que vivir años de dolor, incertidumbre e invisibilización", marcó la ONG.