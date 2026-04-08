Habrá un feriado no laborable para estos uruguayos en abril 2026: las personas incluidas y cómo cobran

El mes de abril 2026 tendrá un feriado no laborable para varios uruguayos, que por pertenecer a un rubro específico, se beneficiarán de un día de descanso antes de que se celebre el Día Internacional de los Trabajadores el 1º de mayo.

El feriado en cuestión será el jueves 30 de abril de 2026 y se trata del Día del Trabajador Rural.

Este día se conmemora oficialmente a partir de 2013, luego de que la ley N° 19.000, que lo configura como feriado, se promulgara el 15 de noviembre de 2012, en el gobierno de José Mujica.

¿Quiénes tendrán feriado el 30 de abril?

"Declárase el 30 de abril de cada año 'Día del Trabajador Rural', como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad", indica el artículo 1 de la norma.

A su vez, el artículo 2 determina que desde el Poder Ejecutivo se "organizará y promocionará, durante ese día, las actividades y medidas necesarias destinadas a difundir la importancia de la labor del trabajador rural en nuestro país".

Trabajador rural de la industria arrocera en Uruguay. Agustin Castillo

Cuánto se cobra por trabajar en el Día del Trabajador Rural

Al ser un feriado no laborable, para este día también aplica la medida de que si es un trabajador mensual y trabaja, deberá cobrar el mes completo, más un día, que se calcula dividiendo el sueldo entre 30. Si realiza horas extra, estas se remuneran con un recargo del 150 % del valor hora, correspondiente a los días laborales, según el decreto N° 550/989.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: archivo/El País.

En tanto, si el trabajador es jornalero y trabaja un feriado pago, recibirá un doble jornal. Esto mismo aplica para los jornales de los trabajadores rurales, tal como lo determina el decreto N° 216/012.

El feriado de abril que incluirá a todos los uruguayos

También en abril 2026, los uruguayos tendrán un feriado por una fecha que conmemora un momento histórico para el país.

Este asueto será el domingo 19 de abril, cuando se cumplan 201 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales, un hecho histórico para el Uruguay que constituye un feriado laborable para todos los uruguayos.