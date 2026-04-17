Cuándo son las inscripciones para la prueba nacional de acreditación de educación media superior, según ANEP

Este año, por primera vez la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ofrecerá la prueba nacional de acreditación de educación media superior (Acredita EMS) para brindarles a adultos mayores de 27 años la oportunidad de finalizar su bachillerato.

El gran cambio para este año es que la prueba será gratuita y se realizará en dos días en lugar de uno, informó el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

"La evaluación apunta a brindar la posibilidad a población adulta desvinculada de la educación formal, de retomar la continuidad educativa y acceder a mayores oportunidades", indicó ANEP en su página web oficial.

¿Cuándo comienzan las inscripciones para la prueba nacional de acreditación de educación media superior?

Las inscripciones para esta prueba comenzarán en julio, según le confirmó Caggiani a El País.

El inicio de las inscripciones y toda la información acerca de la evaluación será publicado en la web de ANEP: acredita.anep.edu.uy.

¿Cuándo será la prueba?

En la prueba, prevista para noviembre de este año, habrá cuatro áreas de evaluación (comprensión lectora, escritura argumentativa, resolución de problemas matemáticos y cultura científica).

Las autoridades analizan ampliar el cupo original, de hasta un máximo de 5.000 postulantes para hacer la prueba, previendo una alta demanda para culminar la educación obligatoria.

Edificio sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Cómo será la prueba nacional de acreditación de educación media superior

Esta prueba se hará íntegramente a través de la plataforma SEA diseñada para evaluaciones estandarizadas. La aplicación se lleva a cabo de forma presencial en centros autorizados, lo que permite una supervisión directa y una adecuada gestión de los módulos.

Acredita EMS será en formato de múltiple opción, producción de texto, o respuestas abiertas y otras cerradas, según las áreas. Mientras que el grado de dominio de las competencias evaluadas se clasificará en tres niveles (insuficiencia, próximo a la suficiencia y suficiencia).

Certificación de Acredita EMS

Para obtener la certificación, se deberá alcanzar el nivel de “suficiencia” en al menos tres de las cuatro áreas evaluadas, y llegar al nivel de “próximo a la suficiencia” en la restante.

Prueba nacional de acreditación de educación media superior. Foto: ANEP.

La certificación por esta prueba se basa solamente en el desempeño que demuestren los participantes en las pruebas estandarizadas. No se tendrán en cuenta trayectorias previas, experiencias laborales ni antecedentes educativos como parte del proceso de acreditación.

El instrumento tiene como finalidad determinar, de forma objetiva, si el aspirante cuenta con las competencias correspondientes al nivel de egreso definido en los marcos curriculares actuales. Desde este enfoque, los criterios de aprobación conforman un conjunto de normas técnicas que aseguran la transparencia, la validez y la comparabilidad en las decisiones de certificación.