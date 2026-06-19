Adjudican licitación para una vía navegable clave para Uruguay, tras polémica durante el llamado que incluyó carta en EE.UU.

Argentina adjudicó a la multinacional belga Jan De Nul la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de cargas de cinco países de la región hacia el Atlántico, incluido Uruguay. Según informó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, el gobierno de Javier Milei decidió otorgar la concesión a Jan de Nul y su socia argentina Servimagnus por haber presentado la mejor oferta en el proceso de licitación, en el que también participó la belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

El gobierno argentino afirmó que durante el proceso no se presentaron impugnaciones por parte de las empresas participantes. "La firma del contrato, prevista para dentro de un máximo de 30 días, activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos", aseguró el comunicado.

La licitación había quedado envuelta en la polémica después de que un consorcio de empresas estadounidenses que respaldaban a DEME enviara una carta a la Casa Blanca y al gobierno argentino advirtiendo de falta de transparencia en la licitación y un supuesto "sesgo" a favor de Jan De Nul.

A eso se sumó una carta que el republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió en abril al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que le advirtió de supuestos vínculos de Jan De Nul con entidades estatales chinas.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: AFP

Jan De Nul aseguró en ese entonces que, de obtener la concesión por peaje de la hidrovía, no habrá participación de empresas chinas ni "injerencia estatal externa" y que incorporará "soluciones tecnológicas provistas por compañías occidentales", dando prioridad a las provenientes de los Estados Unidos.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía que ha llevado adelante el gobierno de Milei, después de que el primero fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó en ese momento de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto de Archivo.

El nuevo operador de la hidrovía obtendrá un ingreso promedio de US$ 618,6 millones anuales durante el período base de concesión de 25 años.

La hidrovía de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La concesión de la hidrovía estuvo por un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la hidrovía y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento.

En base a EFE