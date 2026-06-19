El dólar en Uruguay corta una racha de cinco caídas consecutivas y hubo avidez por emisión de deuda de desarrollo inmobiliario

El dólar en Uruguay cortó ayer una racha de cinco caídas consecutivas, al subir 0,32% y negociarse en promedio en $ 40,097. Además, hubo avidez por la emisión de deuda del proyecto inmobiliario +Colonia. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,05 y $ 40,15 para finalizar en $ 40,10, un incremento de 0,12% respecto al cierre del miércoles.

En lo que va de junio la moneda estadounidense cae 0,17% mientras que en el año sube 2,71%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 79 transacciones por US$ 37,7 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 5 centésimos para la compra y subió 15 centésimos para la venta y cerró en $ 38,80 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar aumentó ayer 1,92% y cerró en 5,1613 reales. En el mes sube 2,06%, aunque en el 2026 baja 6,2%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,82% ayer y finalizó en 1.451 pesos argentinos. En junio lleva un alza de 2,89% y en el año cae 0,58%.

Emisión de deuda, riesgo y tasa

El desarrollo inmobiliario +Colonia emitió ayer su segunda serie de Obligaciones Negociables por US$ 1,6 millones con vencimiento en 2030 y con una tasa de interés de 9%. La demanda alcanzó a cerca del doble: US$ 2,9 millones.

“La colocación contó con la participación de más de 90 inversores reflejando la confianza del mercado en el proyecto y en su estrategia de crecimiento”, indicó la firma Balanz Uruguay que actuó como estructurador, distribuidor y colocador.

Foto: Pxhere.

Los fondos obtenidos forman parte del plan financiero diseñado por +Colonia para avanzar en la edificación y construcción de la “Ciudad del Futuro”.

Según Andrés Piazze, especialista en mercado de capitales de Balanz, uno de los aspectos más destacados de esta emisión fue la sólida estructura de garantías, respaldada por padrones estratégicos, lo que aportó mayor seguridad y atractivo para los inversores.

Por su parte, el CEO de Balanz Uruguay, Juan José Varela señaló en su perfil de la red social LinkedIn que “no hay nada más satisfactorio para quienes velamos por el desarrollo del mercado de capitales, que apoyar la estructuración y colocación de instrumentos que parten de propuestas innovadoras y que apuestan al crecimiento del país, generando más trabajo para los uruguayos y entornos de alta calidad”.

En febrero pasado, +Colonia colocó su primera serie de ON en dólares por US$ 3 millones a un plazo de cuatro años y con una tasa de interés anual de 9%.

Por su parte, el riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 53 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes el riesgo país baja cuatro unidades y en el 2026 retrocede 13 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).