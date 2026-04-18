El dólar en Uruguay cae por sexto día consecutivo, la mayor racha negativa en tres meses, y cotiza al menor nivel en un mes

El dólar en Uruguay bajó ayer por sexta jornada consecutiva, esta vez 0,33%, la mayor racha de caídas en tres meses (entre el 15 y el 23 de enero retrocedió durante siete días consecutivos). La moneda estadounidense se negoció en la víspera en promedio a $ 39,609, el menor valor en un mes (desde el 4 de marzo pasado cuando el dólar se negoció en promedio en $ 39,33).

En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,45 y $ 40,10 para finalizar en $ 39,62. El valor de cierre cayó 0,33% respecto al del jueves.

En la semana, el dólar bajó 1,53% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Fue la tercera semana consecutiva de retroceso.

En lo que va de abril, la moneda estadounidense cae 2,15%, aunque en lo que va del año aumenta 1,46%.

Dólar. Foto: AFP

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 372 transacciones por un monto equivalente a US$ 194 millones. Ayer se operaron US$ 49,8 millones en 91 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 20 centésimos para la compra y 10 centésimos a la venta y cerró en $ 38,35 y $ 40,85 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público bajó 70 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,62% y cerró en 4,9695 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 4,79%, mientras que en lo que va de 2026 retrocede 9,68%.

Dólar en Argentina. Foto: La Nación / GDA.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,52% y finalizó a 1.360,03 pesos argentinos. En abril baja 1,64% y en lo que va del año cae 6,81%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró subió ayer una unidad y finalizó en 64 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país bajó unidad, mientras que en el mes cae 12 puntos y en lo que va del año retrocede tres unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana a 5,70%, prácticamente en el objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).