El dólar en Uruguay baja por quinta jornada consecutiva y se aleja más del "piso" de los $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer por quinta jornada consecutiva, esta vez 0,07% y se negoció en promedio en $ 39,741. La moneda estadounidense cotizó entre $ 39,70 y $ 39,78 para finalizar en $ 39,75, una caída de 0,13% respecto al cierre del martes.

En lo que va de abril, el billete verde baja 1,82%, aunque en lo que va del año sube 1,79%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 94 transacciones por un monto de US$ 48,47 millones.

Dólar. Foto: Archivo El País

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 5 centésimos ayer y cerró a $ 38,55 para la compra y $ 40,95 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,15% y finalizó en 5,0007 reales. En el mes cae 4,21% y en lo que va de 2026 retrocede 9,13%.

Dólar. Foto: AFP

El dólar oficial en Argentina bajó 0,17% ayer y cerró en 1.356,25 pesos argentinos. En abril cae 1,23% y durante el año disminuye 6,41%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, quedó estable ayer y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja 13 unidades y en 2026 cae tres puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, el objetivo fijado por el Banco Central.