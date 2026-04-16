El dólar en Uruguay acumula una racha de cuatro caídas consecutivas y se empieza a alejar del "piso" de $ 40

El dólar en Uruguay bajó ayer por cuarta jornada consecutiva, esta vez 0,33% y se negoció en promedio en $ 39,77. La moneda estadounidense cotizó entre $ 39,75 y $ 39,85 para finalizar en $ 39,80, una caída de 0,25% respecto al cierre del martes.

En lo que va de abril, el billete verde baja 1,76%, aunque en lo que va del año sube 1,86%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 50 transacciones por un monto de US$ 26 millones.

Dólar. Foto: Archivo

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 10 centésimos ayer y cerró a $ 38,60 para la compra y $ 41 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,24% y finalizó en 4,9928 reales. En el mes cae 4,34% y en lo que va de 2026 retrocede 9,26%.

Dólar. Foto: AFP

El dólar oficial en Argentina subió 0,38% ayer y cerró en 1363,66 pesos argentinos. En abril cae 1,38% y durante el año disminuye 6,56%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 63 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja 13 unidades y en 2026 cae tres puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, el objetivo fijado por el Banco Central.