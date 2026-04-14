El dólar en Uruguay cotiza prácticamente estable, siguiendo a Brasil que es la principal referencia cambiaria

El dólar en Uruguay comenzó la semana prácticamente estable, con una mínima suba de 0,03%, y se negoció en promedio a $ 40,209. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,25 para finalizar en el mínimo, un 0,32% menos que el cierre del viernes.

En lo que va de abril, la moneda estadounidense baja 0,67%, aunque en el año sube 2,99%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 50 transacciones por un monto de US$ 27,7 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó ayer 10 centésimos para la compra y 20 centésimos para la venta y cerró en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar quedó casi estable ayer, con una mínima alza de 0,03% y cerró en 5,0244 reales. En abril cae 3,74% y en lo que va de 2026 retrocede 8,69%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 0,81% y cerró en 1.362,81 pesos argentinos. En el mes baja 1,44% y en el año cae 6,62%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 66 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país baja 10 unidades y en lo que va del año se mantiene estable.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo fijado por el Banco Central.