El dólar en Uruguay baja por quinta jornada consecutiva, al seguir a Brasil, su principal referencia

El dólar en Uruguay cayó ayer por quinto día consecutivo, esta vez 0,30%, y se negoció en promedio en $ 39,749. El billete verde, cotizó en la jornada entre $ 39,65 y $ 39,82 y finalizó en $ 39,80, una leve baja de 0,05% respecto al cierre del miércoles.

En lo que va de mayo, la moneda estadounidense retrocede 1,25%, mientras que en el año sube 1,81%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 38 transacciones por un monto de US$ 19 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $38,60 para la compra y $41 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,21% y finalizó en 4,9170 reales. En mayo retrocede 1,44% y durante 2026 cae 10,64%.

Una persona cuenta billetes de dólares Foto: Canva

El dólar oficial en Argentina subió ayer 0,31% y cerró en 1.390,64 pesos argentinos. En mayo sube 0,69%, aunque en el año baja 4,71%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 58 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de mayo, el riesgo país baja dos unidades y en 2026 cae ocho puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.