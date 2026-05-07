El dólar en Uruguay cae por cuarta jornada consecutiva y se aleja de los $ 40 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay cayó ayer por cuarta jornada consecutiva, en esta oportunidad 0,26%, y se negoció en promedio en $39,868. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 39,82 y $ 39,95, para finalizar en el mínimo, una caída de 0,45% con respecto al cierre del martes.

En mayo la moneda estadounidense baja 0,96%, mientras que en el año sube 2,12%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 60 transacciones por un monto de US$ 31 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar nuevamente bajó 15 centésimos ayer y cerró en $ 38,65 para la compra y $ 41,05 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, ayer el dólar subió apenas 0,06% y cerró en 4,9274 reales. En mayo retrocede 1,23 y durante 2026 baja 10,45%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina cayó 0,64% ayer y finalizó en 1.386,29 pesos argentinos. En mayo sube 0,38%, aunque en el año baja 5,01%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de mayo, el riesgo país baja una unidad, mientras que en 2026 cae siete puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.