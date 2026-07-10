Bélgica le puso fin al récord de imbatibilidad de España: Unai Simón estableció la nueva marca en 649 minutos

Las rachas están para romperse y el récord de España y su arquero Unai Simón, que comenzó en el Mundial de Qatar 2022, finalmente llegó a su fin en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026. Fue en el partido por los cuartos de final frente a Bélgica en Los Angeles.

Simón, el arquero español, había puesto fin a una racha histórica que superó en dieciseisavos de final ante Austria, dejando atrás los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990. La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Qatar.

último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022. Desde entonces, el arquero del Athletic de Bilbao mantuvo su arco en cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria resuelta en la tanda de penales tras el empate sin goles, a favor de la selección africana (3-0).

A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, además de los 180 minutos acumulados en las eliminatorias ante Austria y Portugal, hasta que Charles De Ketelaere puso fin a la histórica racha.

Cuando corrían 41 minutos y España ganaba 1-0 gracias al gol de Fabián Ruiz, Bélgica logró uno de esos goles psicológicos, justo antes del descanso, y además sirvió para ponerle fin al récord de Simón. Un centro desde la banda derecha del ataque aterrizó en la cabeza de Charles De Ketelaere, que antició a Pau Cubarsí y dejó el trámite en tablas. Y a Unai Simón estableciendo una nueva marca: 649 minutos sin recibir un gol por mundiales.

¡¡SE ARMÓ UN GRAN PARTIDO!! De Ketelaere ganó por arriba y, de cabeza, sentenció el 1-1 de Bélgica vs. España. FIN DEL RÉCORD DE UNAI SIMÓN.



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Antes de establecer el récord absoluto, Unai Simón ya superó la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron atrás durante la presente edición.

Eso sí, se quedó a 28 minutos de superar también la marca de Zenga teniendo en cuenta solo los partidos disputados en un solo Mundial, después del cabezazo del delantero belga en el minuto 41 de partido de los cuartos de final entre España y Bélgica.

Con información de EFE