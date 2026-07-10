Golpazo para Bélgica: Thibault Courtois salió lesionado y entre lágrimas en pleno partido contra España

Justo antes de la segunda pausa de rehidratación, en medio del segundo tiempo del partido entre España y Bélgica por cuartos de final del Mundial 2026, la selección belga sufrió un durísimo golpe cuando su arquero, figura y pico del equipo, Thibaut Courtois pidió el cambio por lesión.

El guardameta del Real Madrid se tiró al suelo a los 66 minutos de juego y aprovechó la pausa de hidratación para pedir asistencia médica, mientras se tomaba el muslo de su pierna izquierda con gestos de dolor. Iban 71 minutos de juego cuando el partido se fue a reanudar, pero sin el arquero titular.

El cuerpo técnico que lidera Rudi Garcia en conjunto a los médicos del conjunto belga, tomaron la decisión de que Courtois abandonara el campo y darle la confianza al joven Senne Lammens (24 años) del Manchester United.

El espigado futbolista de 34 años salió del campo entre lágrimas. Como cada partido de Bélgica, estaba siendo una de la figuras con intervenciones clave para mantener a salvo su arco. De hecho, dos minutos antes de la lesión tuvo una atajada clarísima ante una penetración en el área de Mikel Oyarzábal.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



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La ingratitud del puesto hizo que a los 88 minutos no pudiera contener en un tiempo, como intentó, un remate de Ferran Torres y le dejara el gol servido a Mikel Merino que capturó el rebote y volvió a ser el héroe de España.