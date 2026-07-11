Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026: hora y dónde ver en vivo el duelo entre Erling Haaland y Harry Kane

La selección de Noruega se mide frente a su par de Inglaterra en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado noruego quiere seguir haciendo historia en la competencia más importante a nivel de selecciones que organiza la FIFA.

“En el fondo los jugadores sienten que le pueden ganar a Inglaterra, pero tenemos que estar en nuestra mejor versión, si no Inglaterra pasará”, esas fueron las primeras declaraciones del director técnico de Noruega,Stale Solbakken, en la conferencia de prensa en Miami.

Si bien es cierto que el combinado escandinavo viene de dar un golpazo en el Mundial 2026 —eliminó Brasil— sabe que se medirá ante un rival que buscará volver a estar entre los cuatro mejores del certamen. Algo que no logra desde la Copa del Mundo en Rusia 2018.

Noruega quiere seguir haciendo historia en la Copa del Mundo, ya que intentará llegar por primera vez a las semifinales de este torneo. Pero no tendrá un rival sencillo, que arriba a Miami tras eliminar a uno de los anfitriones como México.

Fue un duro partido el que debió sobrepasar los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel para vencer al combinado azteca por 3-2.

Este duelo entre Inglaterra y Noruega estará marcado por el cruce entre dos de los mejores centrodelanteros del momento: Erling Haaland (25) y Harry Kane (32).

El androide noruego lleva siete tantos convertidos en la Copa del Mundo, mientras que el delantero del Bayern Munich acumula seis festejos en la competencia.

Harry Kane junto con Morgan Rogers y Eberechi Eze tras la clasificación a octavos de final. Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP fotos.

En la previa del encuentro, Erling Haaland se encargó de poner el foco en su rival antes del duelo por los cuartos de final. "Creo que hay claros favoritos ahí fuera, Inglaterra es uno de ellos", declaró a la prensa el jueves. "Creo que todos ustedes deberían poner toda la presión posible sobre los ingleses”, añadió.

Noruega vs. Inglaterra

Hora: 18:00.

Estadio: Hard Rock Stadium en Miami.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Clement Turpin (FRA).

Asistentes: Nicolas Danos y Benjamin Pages (FRA).

Cuarto: Alejandro Hernández (ESP).

Quinto: José Enrique Naranjo (ESP).

VAR: Jerome Brisard (FRA) y Armando Villarreal (USA).

SVAR: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

