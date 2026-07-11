Juventud vs. MC Torque en vivo por el Intermedio: el local quiere cortar la racha de tres juegos sin victorias

Juventud de Las Piedras recibe a Montevideo City Torque, a partir de la hora 10:00, en la continuidad de la quinta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. El equipo que conduce técnicamente Sergio Blanco sale con el afán de cortar la racha de tres juegos sin victorias en el segundo certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto Ciudadano, por su parte, visita el Parque Artigas con el propósito de dejar atrás la dura caída que sufrió previo al parate por el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos a manos de Deportivo Maldonado por 4-2 en el Estadio Charrúa.

Juventud de Las Piedras vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Artigas.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Ernesto Hartwig y Daiana Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta; Agustín Alaníz, Pablo Lago, Bruno Larregui. DT: Sergio Blanco.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Sebastián Cáceres, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.