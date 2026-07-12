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El País Ovación Mundial

FIFA explicó la polémica en el primer gol de Inglaterra, por un supuesto choque de la pelota con un cable

Noruega protestó una acción que derivó en el tanto del empate de Jude Bellingham, pero el ente que regula el fútbol hizo su descargo a través de sus redes oficiales.

El País
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11/07/2026, 23:55
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Stale Solbakken protesta a Clement Turpin en el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
Stale Solbakken protesta a Clement Turpin en el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP.

Todo Noruega reclamó el gol del empate de Jude Bellingham en la semifinal que terminó con la eliminación del conjunto nórdico en los cuartos de final del Mundial 2026, tras caer ante Inglaterra por 2-1 en el alargue.

Noruega 1-2 Inglaterra por el Mundial 2026: los británicos se metieron a semis gracias a dos goles de Bellingham

Los escandinavos ganaban 1-0 con gol de Andreas Schjelderup al los 36', pero sobre el final del primer tiempo el mediocampista del Real Madrid se inventó una gran jugada individual para igualar las acciones.

La protesta de Noruega radica en el inicio de la acción, que proviene de un saque de arco del golero Ørjan Nyland. En el plano de cámara de atrás del arco de los nórdicos da la sensación de que la pelota cae abruptamente por un aparente impacto con uno de los cables que sostiene la spider-cam, una cámara que se sostiene sobre el terreno de juego sujetada por cables prácticamente imperceptibles.

La protesta de los jugadores noruegos no tardó en llegar, Nyland fue sobre Clement Turpin, mientras que Ståle Solbakken y Erling Haaland reclamaron sobre los asistentes. La incidencia derivó en una pelota que bajó con total comodidad Elliot Anderson abrió para Anthony Gordon, que asistió a Bellingham y este anotó el empate.

De haberse constatado el choque con el cable, se debió reponer con una suelta neutral al haber impactado la pelota con un objeto extraño, sin embargo FIFA dio su explicación.

La cuenta @fifamedia que es oficial del ente que regula el fútbol y que ya ha argumentado acerca de otras incidencias durante la Copa del Mundo expresó que el sensor de la pelota no identificó un impacto de la pelota contra el cable.

"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el "latido del balón" cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón", expresó la cuenta.

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