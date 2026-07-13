En el Mundial no pasa: el perro protagonista en Boston-Central que provocó del "ole" al "qué espanto" en la tribuna

En el Campeones Olímpicos de Florida se dio una situación que podría haber sido en cualquier cancha del fútbol uruguayo, cuando el partido debió detenerse en el complemento por el ingreso de un perro al campo de juego.

Sobre el minuto 12 del segundo tiempo entre Boston River y Central Español, por el encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Intermedio, el partido se detuvo para intentar sacar al cuadrúpedo en lo que se tornó un insólito momento que devolvió a muchos a la realidad, una muy ajena al Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El perro cruzó toda la cancha mientras algunos alcanzapelotas intentaban agarrarlo, a lo que luego se sumó el arquero de El Sastre, Bruno Antúnez, que tampoco llegó a alcanzarlo, lo que provocó el "ole" desde la tribuna. También se escuchó "que espanto, bo" mientras el juego no se reanudaba.

Perro mundialista se enoja con el nivel del fútbol Uruguayo e invade el Boston River - Central Español pic.twitter.com/RMUPoAUKSd — Marcos 🇺🇾 (@marcosquintann2) July 12, 2026

El encuentro finalizó sin goles en Florida pese a que el local tuvo varias oportunidades de abrir el marcador.

Ficha del partido

Francisco Bonfilgio y Alejandro Villoldo, de Boston River y Central Español, en el partido entre ambos por el Torneo Intermedio. Foto: Boston River SAD

Boston River. Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leandro Suhr (66' Yair González), Rodrigo Saravia, Agustín Amado (89' Gastón Ramírez), Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio (89' Agustín Fernández), Felipe Avenatti (66' Franco Pérez).

DT. Ignacio Ithurralde

Central Español. Rodolfo; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Lautaro Gandulfo; Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo; Fernando Camarda (87' Nicolás Campos), Lucas Pino (90' Mateo Urrutia), Isaac Méndez; Facundo Sosa (79' Santiago Sequeira).

DT. Diego Osella.

Amarillas. A. Aguirre, J. Acosta (BR); L. Gandulfo, G. Gandolfo (CEN). Rojas. No hubo.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Agustin Berisso y Sebastián Schroeder.

VAR: Daniel Fedorzuck.

Estadio: Campeones Olímpicos.

