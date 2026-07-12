Boston River vs. Central Español en vivo por el Intermedio: el palermitano busca seguir prendido arriba

Boston River y Central Español se enfrentarán este domingo por la quinta fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya en un encuentro que puede resultar importante para las aspiraciones de ambos en la recta final de la fase de grupos. Jugarán en el Campeones Olímpicos de Florida y el encuentro se transmitirá en las señales de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Boston River intentará hacerse fuerte como local y volver a mostrar la identidad que lo caracterizó en breves periplos del primer semestre. El equipo dirigido por Ignacio Ithurralde apuesta a un juego dinámico, con intensidad para recuperar la pelota y velocidad por las bandas, buscando aprovechar la movilidad de sus hombres de ataque. El Sastre está con chances de ponerse en pelea en la serie, pero por sobre todas las cosas debe sumar para escalar en la anual; donde está decimotercero.

Central Español, por su parte, afronta un compromiso de gran exigencia con la intención de dar un golpe como visitante. El conjunto palermitano sabe que sumar fuera de casa puede ser determinante para mantenerse en carrera y buscará un partido ordenado desde lo táctico, priorizando la solidez defensiva y las transiciones rápidas cuando recupere la pelota. Los dirigidos por Diego Osella, tras la salida de Pablo de Ambrosio están quintos en la acumulada y quieren meterle presión al líder de la serie A: Peñarol.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Boston River, que se impuso 2-1 en el Torneo Apertura gracias a un doblete de Fabricio Muñoa en este mismo escenario. Aun así, el trámite fue mucho más equilibrado de lo que reflejó el resultado y Central dejó claro que tiene argumentos para competirle de igual a igual. En aquella ocasión, hizo un gran segundo tiempo.

Con cinco fechas disputadas, cada punto comienza a adquirir un valor especial en el Torneo Intermedio.

Boston River vs. Central Español: alineaciones confirmadas

Día: Domingo 12 de julio de 2026

Torneo: Torneo Intermedio, quinta fecha.

TV. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV

Boston River. Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Agustín Aguirre, Freddy Martínez; Leandro Suhr, Rodrigo Saravia, Agustín Amado, Facundo Muñoa; Francisco Bonfiglio, Felipe Avenatti.

DT. Ignacio Ithurralde

Central Español. Rodolgo; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Marcos Montiel; Lautaro Gandulfo, Isaac Méndez; Guillermo Gandolfo, Lucas Pino, Fernando Camarda; Facundo Sosa.

DT. Diego Osella.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Agustin Berisso y Sebastián Schroeder.

VAR: Daniel Fedorzuck.

Estadio: Campeones Olímpicos.