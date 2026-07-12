Liverpool 1-1 Cerro en vivo por el Intermedio: Agustín Miranda puso en ventaja al Villero y Bentancourt igualó

En el regreso al fútbol uruguayo tras el parate por el Mundial, Liverpool juega en el Parque Viera ante Cerro por el grupo A de la quinta fecha del Torneo Intermedio. El partido comenzó a las 12:00 horas de este domingo.

Agustín Miranda, de cabeza, puso en ventaja al Villero a los 21 minutos y Ruben Bentancourt igualó en los descuentos del primer tiempo.

Primer tiempo

Cerro comenzó el partido como un equipo al que le urge los puntos para la permanencia y generó peligro en el arco de Bernatene. Primero probó Matías Ocampo y luego Brahian Alemán, quien luego asistiría, a los 21 minutos, a Agustín Miranda, que abrió el marcador con un cabezazo.

Cuando parecía que la visita se iba al descanso con la victoria parcial el goleador no perdonó. En el último minuto de los primeros 45 Ruben Bentancourt remató el balón que le llegó desde la izquierda por parte de Ramiro Degregorio y celebró el 1-1.

Alineaciones

🔵 ¡EL ONCE!



Así juega Liverpool ante Cerro en el Parque Viera. pic.twitter.com/dsi374y2s3 — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) July 12, 2026

Estadio: Parque Viera.

Hora: 12:00.

Árbitro. Augusto Olmos.

Asistentes. Mathias Muniz y Amador De Prado.

VAR. Andrés Cunha.