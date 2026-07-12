Racing vs. Peñarol por el Torneo Intermedio: hora, probables equipos y dónde ver un partido que promete

Con la expectativa de cambiar la pisada respecto a la primera parte del año, Peñarol sale a escena en la segunda mitad de la temporada y lo hace nada menos que frente a Racing, reciente campeón del Torneo Apertura, hoy desde la hora 18:30 en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Torneo Intermedio 2026.

Con una sola alta confirmada hasta el momento como la del zaguero Franco Romero (31 años) y a la espera de más novedades en un mercado de pases que sigue abierto, Diego Aguirre pondrá en cancha esta tardecita a un equipo que contará con varios jugadores que por diferentes razones tuvieron actividad discontinuada en los primeros seis meses.

Futbolistas como Mauricio Lemos —tuvo algunas lesiones musculares—, Maximiliano Olivera —sufrió un esguince de rodilla y luego un desgarro—, Javier Cabrera —se recuperó de una operación de ligamentos cruzados— y Eduardo Darias —superó esa misma lesión y una peritonitis— se perfilan para estar entre los titulares hoy y eso es una muy buena noticia para la Fiera, que los toma como incorporaciones a Cabrera y Darias, quienes por esas complicaciones físicas no pudieron estar al 100% en el inicio del año.

Lo mismo ocurre con un Abel Hernández —tomará el lugar del suspendido Matías Arezo— que luego de un esguince de rodilla, empezará a tener continuidad.

Cristian Chambian, entrenador de Racing. Foto: Ignacio Sánchez.

Otro punto a tener en cuenta es que ante la partida de Franco Escobar, el juvenil Brian Barboza (18 años) será el lateral derecho titular y todo hace indicar que se quedará con ese puesto más allá de que el club busca un refuerzo para esa zona.

Del otro lado estará un Racing que luego de la histórica consagración en el Torneo Apertura, bajó un poco la guardia, perdió puntos y también la cima de la Tabla Anual pero hoy, en su vuelta a la actividad oficial, puede recuperarla porque si gana —sabe lo que es vencer al Mirasol—, pasará a liderar la acumulada junto al Depor.

Peñarol en cambio, si suma de a tres, superará a La Escuelita, quedará a un punto de Deportivo Maldonado y le sacará siete a Nacional.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el partido frente a Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Racing vs. Peñarol