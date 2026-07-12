Tras los partidos del sábado: así quedaron las tablas del Intermedio, Anual y descenso de la Liga AUF Uruguaya

Volvió la Liga AUF Uruguaya con mucho movimiento en la lucha por evitar los descensos. Danubio y Wanderers fueron los grandes beneficiados en lo que se va jugando de la quinta fecha del Torneo Intermedio, mientras que Nacional perdió la chance de acortar distancia con los puestos de vanguardia en la Tabla Anual, tras el empate 1-1 entre Deportivo Maldonado y Albion del viernes.

El Franjeado con el partido aplazado ante Juventud —que igualó 1-1— y el empate 0-0 ante Nacional, estiró la diferencia sobre Cerro a seis unidades. Por su parte, el Bohemio sumó tres puntos directos ante Progreso, superó al Villero en la fatídica y se puso a cuatro unidades del elenco de la Curva.

En la lucha por la parte alta de la Tabla Anual, el Bolso no pudo recortar distancia sobre Deportivo Maldonado, quien la lidera con tres puntos de ventaja sobre Racing y ocho por encima del tricolor. Quien sí pudo ponerse más cerca del fernandino fue Montevideo City Torque, que igualó la línea del equipo de La Blanqueada.

Además, el Depor se aseguró terminar la quinta fecha en el primer lugar de la Serie B del Intermedio, dos puntos por encima de Nacional, a dos fechas del final, mientras que la Serie A la lidera Peñarol, pero perderá la vanguardia si cae ante Racing este domingo.

Así está la Serie A del Intermedio

Peñarol es puntero con nueve unidades, dos puntos por encima de Cerro Largo (7) y Central Español (7), mientras que Racing (6) viene tres por detrás.

Así está la Serie B del Intermedio

El líder sigue siendo Deportivo Maldonado (11), que mantuvo la distancia de un punto con Nacional (10), pero se acercaron Montevideo City Torque (9) y Wanderers (9).

Así está la Tabla Anual

Si bien Deportivo Maldonado (40) sigue siendo puntero, puso su posición de privilegio en disputa. Racing (37) podrá alcanzarlo, mientras que Peñarol (36) podrá trepar a la segunda posición y ponerse a tiro del fernandino, si vence al Cervecero.

Así está la tabla del descenso

Danubio (64) y Wanderers (60) fueron los ganadores de la fecha, al estirar la ventaja sobre Cerro (58) y Progreso (52). Pero el Villero podrá acercarse a puestos de salvación cuando visite a Liverpool este domingo.

Así sigue el Intermedio

DOMINGO

Liverpool vs. Cerro

Hora: 12:00

Estadio: Parque Viera.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Mathias Muniz y Amador De Prado.

VAR: Andres Cunha.

Boston River vs. Central Español

Hora: 15:00

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Agustin Berisso y Sebastián Schroeder.

VAR: Daniel Fedorzuck.

Racing vs. Peñarol

Hora: 18:30

Estadio: Parque Roberto.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martin Soppi y Nicolas Piaggio.

VAR: Diego Dunajec.

LUNES

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

Hora: 19:00

Estadio: Ubilla

Árbitro: Andrés Martínez.

Asistentes: Alberto Piriz y Heber Godoy.

VAR: Diego Riveiro.