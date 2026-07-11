Wanderers 0-0 Progreso en vivo: ambos juegan un punto directo, con la necesidad de sumar en el descenso

Wanderers recibe a Progreso en el Parque Viera a partir de las 18:00 horas en un punto directo por el descenso, donde ambos buscan recortar la distancia contra Danubio, que en la vuelta de la Liga AUF Uruguaya cosechó dos valiosos puntos para distanciarse siete unidades del Bohemio y 12 del Gaucho.

Previo al parate el equipo de Mathías Corujo había dejado pasar una valiosa chance de recortar sobre Danubio, al empatar 0-0 como local, mientras que Progreso viene de caer ante Albion en el Paladino, por 2-1.

Wanderers vs. Progreso

Hora: 18:00.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Y por streaming a través de Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Andres Nievas y Mauricio Hernández.

VAR: Daniel Rodríguez.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Santiago Benítez; Nicolás Queiroz; Jonathan Urretaviscaya, José Alberti; Luciano Cosentino; Joaquín Zeballos, Facundo Labandeira. DT: Mathías Corujo.

Progreso: Agustín Requena; Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Gastón Silva, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Gonzalo Silva, Ramiro Cristóbal; Nahuel López; Facundo De León, Jonathan Dos Santos. DT: Tabaré Silva.