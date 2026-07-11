Danubio vs. Nacional en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido en Jardines

Nacional vuelve a jugar por la Liga AUF Uruguaya tras lo que fue el parate de la actividad por el Mundial 2026: visita a Danubio, desde la hora 15:00, por la quinta fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

Será una prueba interesante para el albo que buscará comenzar de la mejor forma la segunda parte de la temporada. Si bien se despidió de sus hinchas con una buena victoria 2-1 ante Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, sabe que está en deuda por el flojo semestre que hizo.

Para Danubio todos los partidos son fundamentales debido a que está muy comprometido con el descenso y necesita sumar imperiosamente para alejarse de los puestos de zona roja. De esta manera, hacerse fuerte en su casa será un paso clave pensando en la permanencia.

El posible que pondrá Jorge Bava sería con Alexis Martín Arias en el arco; en defensa estarían Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Francisco Calvo; en el medio campo Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Agustín Dos Santos, Camilo Cándido; y en la delantera Pavel Núñez, Maximiliano Gómez.

La Franja saldría con Mauro Goicoechea en el arco; Facundo Balatti, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh en la última línea; Iván Rossi, Mateo Peralta, Sebastián Rodríguez en la mitad de la cancha; Nicolás Azambuya, Sebastián Fernández, Enzo Cabrera en la delantera.