Puesto por puesto: el plantel de Peñarol que empieza la segunda mitad del año y los que siguen "en recuperación"

Si bien es cierto que el período de pases acaba de empezar (la ventana para inscribir nuevos jugadores se abrió ayer y cierra el 1º de setiembre), el segundo semestre del año ya llegó y Peñarol vuelve a jugar el domingo frente a Racing en el Estadio Centenario (18:30 horas), por la quinta fecha del Torneo Intermedio.

Y aunque se especulan más movimientos del Manya en el mercado, tanto el presidente Ignacio Ruglio como el entrenador Diego Aguirre han resaltado una y otra vez el potencial del plantel actual. A su entender, sano, es más que suficiente para disputar los objetivos que quedan por delante: básicamente salir campeón uruguayo.

Visto el antecedente, a muchos les parecerá utópico aferrarse a eso con todos los problemas sanitarios que sufrió el equipo el semestre anterior. Pero al menos tienen unas siete semanas de margen para maniobrar. También es cierto que el calendario que se viene no es tan exigente como el que pasó y el parate por el Mundial 2026 contribuyó a que varios futbolistas terminen de ponerse a punto para lo que viene.

Sin embargo, todavía hay cuatro futbolistas que continúan en sanidad. El caso más obvio es el de Leo Fernández: el ‘10’ se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, fue operado el 21 de abril y podría estar lo que resta de temporada de baja, aunque algunos se ilusionan con su vuelta sobre el final del campeonato.

Pero hay otros tres jugadores que los hinchas esperaban ya poder volver a verlos en cancha: Nahuel Herrera, Luis Angulo y Brandon Álvarez.

Nahuel Herrera celebra el gol del empate de Peñarol ante Racing por Copa Libertadores. Foto: Nicolás Pereyra.

El defensa fue operado el 19 de marzo tras una fuerte luxación de hombro y estimaron entre tres y cinco meses de recuperación: se están por cumplir cuatro.

El punta colombiano se resintió dos veces del mismo desgarro en el posterior de la pierna derecha: según señalaron fuentes del club a Ovación, todavía “se está recuperando”. El 27 de mayo jugó sus últimos 24 minutos: contra Independiente Santa Fe por Libertadores. No hizo fútbol en el amistoso frente a Wanderers y hay posibilidades de que salga si recibe una oferta porque Talleres tiene una cláusula de repesca.

Por último, el juvenil Brandon Álvarez brilló en pretemporada, pero solo jugó 1’ de la tercera fecha del Apertura (debutó ante Deportivo Maldonado), pero una pubalgia lo descartó por todo el primer semestre. Según Aguirre, “es tremendo jugador”, pero “todavía sigue en recuperación”.

Brandon Álvarez festeja uno de sus goles para Peñarol frente a Boston River por la Copa de la Liga AUF. Foto: Natalia Rovira | El País

Los 26 que están a la orden de Aguirre

El plantel aurinegro que comienza la segunda mitad del año lo componen 26 jugadores más algunos jóvenes de formativas que entrenan junto al primer equipo. Cabe señalar que Matías Arezo y Eric Remedi están suspendidos por las tarjetas rojas que recibieron frente a Central español: al delantero le queda un partido por cumplir y al argentino dos.

Arqueros: Washington Aguerre y Sebastián Britos.

Zagueros: Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Andrés Madruga y Franco Romero.

Lateral derecho: Brian Barboza y Kevin Rodríguez.

Lateral izquierdo: Maximiliano Olivera y Lucas Hernández.

Volantes: Eric Remedi, Jesús Trindade, Roberto Fernández, Julio Daguer y Eduardo Darias.

Volantes ofensivos: Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Germán Barbas y Franco González.

Extremos: Javier Cabrera, Gastón Togni, Stiven Muhlethaler y Leonel Jaime.

Delanteros: Matías Arezo, Abel Hernández y Facundo Batista.