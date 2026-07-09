Franco Escobar, su salida de Peñarol y la charla con la barra: “Le tiraron un pedazo de carne a los leones”

Mientras Peñarol negocia por la llegada de algún otro refuerzo, el plantel de Diego Aguirre tuvo salidas como la de Franco Escobar, el argentino que rescindió su contrato y se convirtió en nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, su club de origen.

El lateral de 31 años habló este jueves en “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes) e hizo referencia a un episodio que lo marcó durante el primer semestre de la temporada 2026 como la charla que tuvo con algunos integrantes de la barra brava Mirasol en Buenos Aires, previo al partido por Copa Libertadores frente a Platense.

“No me gustó aquella charla con los hinchas en el hotel. Sentí que estaba armada. Hubo un malentendido y pensaron que yo había insultado a un hincha pero nunca le falté el respeto a nadie. Solo había hablado con uno que me gritó algo”, dijo.

“Sentí que me expusieron”, contó para luego agregar si eso influyó en su regreso a Rosario: “Quizás algo si porque hablándolo con mi señora y también con mi representante, fue algo que lo toqué, pero es algo que pasó porque estaba en Peñarol y entendía el momento, no le di tanta importancia. Pero no me gustó y más en la antesala a un partido tan importante como el que se venía. Me sentí como que le tiraron un pedazo de carne a los leones. No sé si las órdenes vienen de más arriba y dijeron ‘quedate tranquilo que vamos a hablar’”, enfatizó el jugador que a fines de 2025 había sido la primera alta confirmada del Carbonero para esta temporada.

Franco Escobar en la disputa de balón ante Christian Mafla, en el partido entre Santa Fe y Peñarol, por la Copa Libertadores. Foto: AFP.

Acerca de la conversación, Escobar dijo: “No me hablaron agresivamente pero me marcaron que estaba jugando en Peñarol. Yo entendí la situación y entendí que era más fácil agarrarme a mí que era el nuevo. Quedó como una charla y nada más pero fue incómodo. Lo hablamos y quedó en esa situación, pero yo soy tranquilo”.

“Me pueden reclamar cualquier cosa del juego, pero nadie en Peñarol me puede reprochar que no corrí o no dejé todo por mis compañeros”, explicó el jugador que ahora regresará a su club de origen, pero insistió en que: “Miraba muchos los partidos para mejorar todos los días. Era consciente del lugar en el que estaba y me queda el sabor amargo de no haber rendido en Peñarol”.

Acerca de su pasaje por la institución Mirasol, el argentino expresó: “Me llevo grandes personas y grandes momentos de Peñarol. Le pido disculpas a la gente por no estar a la altura de la camiseta pero siempre me entregué al máximo”.

Sobre su posición, Franco Escobar apuntó: “Nunca fui un lateral muy de ataque. Siempre jugué de central. A veces me pedían cosas que no eran mis características”.

Consultado por esta ida al fútbol argentino, el lateral añadió: “No estaba en los planes salir de Peñarol. En las vacaciones me llamaron de Newell’s y después de lo que había sido mi semestre le planteé a Diego Aguirre que era volver a mi casa. Me hubiera gustado quedarme en Peñarol para revertir el mal semestre que hice”.