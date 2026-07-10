Cuádruple homicidio en Villa García; otras dos personas fueron heridas, entre ellas una adolescente de 14 años

La Policía investiga este viernes un cuádruple homicidio en Villa García (Montevideo), supo El País con base en fuentes del Ministerio del Interior. El hecho ocurrió en el km 21 de la ruta 8.

Según información primaria, ingresaron reiterados llamados al servicio de emergencia advirtiendo por disparos de arma de fuego, y agregaron "que habrían cuatro fallecidos en el lugar".

Al llegar al lugar señalado, la Policía encontró a cuatro personas muertas y dos personas heridas de arma de fuego. Según pudo corroborar El País en el lugar, una de las heridas es una adolescente de 14 años, que se encuentra grave.

El Ministro del Interior, Carlos Negro, se desplaza este viernes por la mañana a la zona del ataque, donde trabaja la Policía.

Jerarcas del Ministerio del Interior en operativo por cuádruple homicidio en Villa García Foto: Agustín Carballo/El País

Ataque a balazos derivó en la muerte de una mujer de 37 años

Horas antes, la Policía informó de un ataque a balazos que derivó en el fallecimiento de una mujer de 37 años en la zona de Villa García, en el noreste de Montevideo, a pocas cuadras del estadio Campeón del Siglo. Los investigadores intentan determinar si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento entre personas que eran ajenas a ella.

Información policial a la que accedió El País indica que el crimen ocurrió sobre las 21:25 horas de este miércoles en Camino Mangangá y Román de Acha. "La víctima falleció tras recibir disparos de arma de fuego", indicaron desde la Jefatura de Montevideo, y agregaron que "la investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de Tercer Turno".

Alfredo Clavijo, jefe de Policía de Montevideo, declaró en rueda de prensa que aún es muy temprano para saber lo que ocurrió pero "se recogió evidencia" y "está bastante avanzada la investigación" en búsqueda de identificar a los responsables. Todavía "no se puede establecer" si la mujer quedó en medio de un enfrentamiento.

Información consignada por Telemundo (Teledoce) indica que la mujer de 37 años iba caminando junto a sus dos hijas menores de edad, con quienes había salido a hacer compras, por Camino Mangangá cuando llegó al pasaje José Alonso. Allí se registró un enfrentamiento a balazos entre dos personas que iban en moto y una que iba a pie y uno de los disparos hirió a la víctima. Según este mismo relato, una de las hijas, de 14 años, corrió hasta la Escuela Técnica Villa García, que queda a unos cien metros de la zona del conflicto, y pidió que alguien llamara a la Policía.