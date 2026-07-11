Los dos nombres que maneja Peñarol para reforzar una posición que tuvo una baja para el segundo semestre

Mientras Diego Aguirre apronta el equipo de Peñarol para el regreso de la actividad oficial que para el Carbonero será mañana a la hora 18:00 frente a Racing en el Estadio Centenario, la Comisión de Pases y Contrataciones del club trabaja en el rubro incorporaciones que podría llegar a tener novedades importantes en los próximos días.

Es que por un lado, la institución Mirasol sigue manteniendo reuniones con TMA, la empresa que lidera Edgardo Lasalvia, con la intención de cerrar el regreso de Jonathan Rodríguez al club. En ese sentido, solo falta el acuerdo económico que aún no está definido.

Pero además, Peñarol trabaja en la incorporación de un lateral izquierdo, un volante creativo y un extremo, aunque en las últimas horas el club también se interesó, a pedido del entrenador Diego Aguirre, en un lateral derecho.

Y para esa posición, las opciones por las que se consultó son dos. Una es la de Juan Barinaga, marcador de punta argentino de 25 años que tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta el 31 de diciembre de 2028 y la otra es Franco Pizzichillo, actualmente en Montevideo City Torque y con vínculo hasta el 31 de diciembre de este año.

Juan Barinaga en Boca Juniors. Foto: AFP.

Por el lateral argentino nacido en Rosario, la negociación será —en caso de avanzar— con una cesión a préstamo y con cargo, mientras que por el uruguayo de 30 años el acuerdo se hará en caso de que Peñarol compre un porcentaje de la ficha del jugador del equipo Ciudadano.

“Por Barinaga hay que pagar un préstamo, pero por Pizzichillo por el pase para que Peñarol se quede con parte de la ficha. Es más dinero, pero es un jugador de 30 años y hay que ver el valor y poder de reventa luego para poder recuperar la inversión”, confiaron a Ovación fuentes aurinegras consultadas por estas dos opciones.

Franco Pizzichillo festeja su gol para Montevideo City Torque ante Palestino por Copa Sudamericana. Foto: AFP

Por otra parte, desde el Montevideo City Torque contaron a Ovación que “Peñarol mostró interés, pero nada formal aún”. “Nosotros siempre estamos dispuesto a negociar a a nuestros futbolistas siempre y cuando sea por un precio justo, razonable y que sea benéfico para todas las partes, el club y para el jugador. No solo aplica para este caso, sino para todos los jugadores”, agregaron.

De todas maneras, la última palabra acerca de la llegada de un lateral derecho para el plantel Carbonero la tendrá el área deportiva encabezada por el entrenador Diego Aguirre y por eso, el DT se toma su tiempo para decidir y luego trasladar su idea a la Comisión de Pases y Contrataciones.