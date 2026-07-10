Juan Pedro Damiani confirmó su presencia en elecciones de Peñarol: “Hoy por hoy soy candidato, vuelve Damiani”

Juan Pedro Damiani confirmó este viernes que volverá a involucrarse en la política de Peñarol y dejó la frase más fuerte de la entrevista que brindó en el programa "La Mañana del Fútbol" de El Espectador Deportes: “Hoy por hoy soy candidato, vuelve Damiani”.

El expresidente aurinegro aseguró que está convencido de que puede aportar al club y que su intención es construir un proyecto amplio de cara a las próximas elecciones. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con Jorge Barrera y que lo considera una pieza clave para el futuro.

“Yo no me imagino un proyecto mío sin Jorge Barrera. Damiani-Barrera sería una muy buena fórmula”, afirmó, aunque aclaró que todavía tiene pendiente una conversación con el exmandatario carbonero para definir los próximos pasos.

Damiani también evitó plantear su eventual candidatura como una confrontación con el actual presidente, Ignacio Ruglio. “Yo no voy a construir mi candidatura contra nadie. No importa si Ruglio se presenta o no. Depende de la gente valiosa que se pueda sumar”, expresó.

Además, contó que recientemente mantuvo una reunión con Ruglio. “Nos reunimos a pedido suyo y tuvimos una charla muy linda. Ahí me comunicó su decisión”, señaló, sin profundizar sobre el contenido de ese encuentro.

Respecto al presente institucional del club, sostuvo que “Peñarol necesita una nueva etapa. Hay que ordenarse y no discutir desde la división permanente”, y reiteró que está decidido a asumir ese desafío. “Estoy muy decidido a involucrarme por Peñarol. Estoy muy convencido de que le puedo aportar a Peñarol. Creo que puedo hacer las cosas bien”, remarcó.

En el plano deportivo, Damiani llenó de elogios a Diego Aguirre, con quien mantiene una estrecha relación. “En 26 años de este siglo, no hay un técnico mejor para Peñarol que Diego Aguirre”, afirmó, y entre risas contó que suele decirle al entrenador que con Ruglio tiene “síndrome de Estocolmo” por la buena relación que mantienen.

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol. Foto: Nicolás Pereyra.

También se refirió a la política del fútbol uruguayo y cuestionó la participación de futbolistas en la estructura de la AUF. “Es un error enorme que los jugadores estén en la AUF. Es como si los dirigentes se meten en la Mutual. No corresponde”, opinó.

Por otra parte, descartó un eventual enfrentamiento electoral con Osvaldo Giménez. “No me imagino compitiendo con Osvaldo Giménez. No lo veo en el ámbito político”, indicó.

El anuncio de Damiani marca el regreso formal de una de las figuras con mayor peso en la política reciente de Peñarol. Tras varios años alejado de la primera línea dirigencial, el expresidente dejó en claro que pretende volver a tener un rol protagónico de cara a las próximas elecciones, con la intención de conformar un proyecto amplio y buscar nuevamente la conducción de la institución aurinegra.