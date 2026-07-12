Marcelo Broli sobre reunión con AUF: "Me fui con tranquilidad de que las cosas se presentaron profesionalmente"

Marcelo Broli no dirigirá la selección uruguaya Sub 20 ni la mayor tras no llegar a un acuerdo con Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Como informó Ovación el pasado viernes, el entrenador propuso un proyecto para trabajar en conjunto con Marcelo Méndez y Nicolás Vigneri, pero la AUF tenía otra intención.

En este contexto, el entrenador de 48 años habló en una pequeña conferencia de prensa con los canales y confirmó, en primera persona, las razones por las que no se concretó su llegada.

"La situación de la AUF fue clara desde un momento, ellos estaban buscando un entrenador para la Sub 20 y para abordar los partidos de la mayor que había. Me agarraron en una situación en la que yo esperaba la reunión, porque ellos lo habían hecho público y estaba preparado. Analizando la situación que vivía la AUF y los compromisos, que yo los conozco porque ya los viví, sé lo que es preparar a un Sudamericano, y los partidos de la mayor, entiendo que exige un profesionalismo que es bastante alto y yo quería ayudar, eran dos situaciones que quería abordar pero con determinadas condiciones. Ellos entendieron eso y las condiciones eran decisiones que ya tenían, fueron claros en ese sentido, estaban buscando un entrenador que cumpla las dos funciones", explicó Broli ante el Canal 10, Canal 4 y Teledoce.

"No se termina dando pero todo en muy buenos términos", quiso dejar en claro el DT campeón Sub 20 con Uruguay en 2023 y como informó Ovación, remarcó que su intención era contar con los dos profesionales porque los dos trabajos se superpondrían. "Son dos proyectos que se superponen por fechas".

Cabe recordar que la Sub 20 comenzará a prepararse para la disputa del Mundial de la categoría, en mayo del año que viene, mientras que el primer equipo jugará amistosos en setiembre-octubre y luego en noviembre.

Marcelo Broli en los festejos de Uruguay campeón del Mundial Sub 20. Foto: Leonardo Maine

"Lo que propuse fue con Nicolás Vinieri en la Sub 20 y con Marcelo Méndez acompañar obviamente la Sub 20, de estar en el día a día mientras se pueda, porque yo iba a tener que estar en otro lugar después (la mayor). Esa era un poco mi idea, que entendía que abordábamos las dos situaciones de manera correcta", explicó Broli.

Sobre si cree que la puerta cerrada, el DT expresó: "Yo sentí y me lo dijeron, que estoy dentro de los candidatos, me siento muy valorado, pero yo tengo que ser fiel conmigo mismo, creía que esa era la manera de abordar el tema. Yo comprendí el momento político y económico que está viviendo la AUF. Tranquilo de ser sincero con lo que quiero. Me fui con la tranquilidad de que las cosas se presentaron lo más profesionalmente, y bueno, en este momento no se dio, pero ojalá se dé más adelante".

"Más allá de los resultados del Mundial, antes de irme vi que se pueden hacer muchas cosas, acompañar procesos de juveniles, de generar cosas todos juntos, unificar criterios me parece fundamental. Competí con Peñarol en la Sub 20 y ya se veía el crecimiento de equipos como Independiente del Valle", sostuvo Broli.