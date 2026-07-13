Forlán, elegido para la Sub 20 de Uruguay y un premio extra: el día que se candidateó y qué falta para el acuerdo

Habían pasado solo tres días de la eliminación de Uruguay en este Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 cuando Diego Forlán respondió una sugerente pregunta que puede haberlo acercado a la Celeste otra vez. Uno de los mejores jugadores uruguayos en la historia y el mejor de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 podría volver a la selección, pero esta vez como entrenador. Para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es el elegido y puede que todo haya comenzado en un streaming.

Invitado a “La Casa del Kun”, un programa que conduce Sergio Agüero junto a otros panelistas invitados y que se transmite por Disney+ e ESPN, el argentino, excompañero en Atlético Madrid le consultó a Forlán por la selección uruguaya: “¿Y si te llaman?”. Forlán, de gran complicidad con el Kun, le respondió con total honestidad y confesó que le gustaría dirigir a la selección. “¿Cómo? ¡Sabés como voy!”, dijo Diego y Oscar Ruggeri, que completaba el living junto a Ezequiel Lavezzi y Sebastián Vignolo recomendó a Forlán que él mismo debería llamar.

"¿SABÉS COMO VOY?" Diego Forlán sobre un posible llamado de la Selección de Uruguay para ser DT.



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Las ganas de parte de uno de los máximos ídolos de la Celeste están y, al parecer, tiene el visto bueno de la AUF. “Hace tiempo que venimos hablando con Forlán, nos juntamos en 2022, tenemos muchas charlas porque está desarrollando un gran proyecto en Neptunia. Fuimos aproximando una oportunidad, que en este momento se da para la Sub 20. Tener a Diego todos los días ahí adentro del Complejo Celeste para los planes de la selección nacional va a ser muy importante”, expresó Ignacio Alonso, su presidente, en declaraciones al programa Polideportivo (Canal 12).

FORLÁN COMO DT 2020: dirigió 12 partidos en Peñarol

Fueron cuatro triunfos, tres empates y cuatro derrotas, durante el Torneo Apertura. 2021: fue entrenador de Atenas de San Carlos

Dirigió al Carolino en Segunda División con un récord de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas.



El nombre de Forlán pasó a estar sobre la mesa propuesto por el Comité Ejecutivo de la AUF y es el elegido después de que no prosperaran las negociaciones con Marcelo Broli, que aspira a más que un interinato en la mayor.

Marcelo Broli, campeón de mundo Sub 20 con Uruguay en 2023, manifestó "tranquilidad"

Tal como informó Ovación el pasado viernes, Marcelo Broli le propuso un proyecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol que contemplaba trabajar en conjunto con Marcelo Méndez (entrenador de Montevide City Torque) y Nicolás Vigneri (asesor técnico de Uruguay Montevideo), pero este no prosperó.

“Sé lo que es preparar un Sudamericano, y los partidos de la mayor, entiendo que exige un profesionalismo que es bastante alto y yo quería ayudar, pero con determinadas condiciones”, explicó el DT campeón del mundo Sub 20 con la Celeste en 2023, en una rueda de prensa. “Me fui con la tranquilidad de que las cosas se presentaron lo más profesionalmente, y bueno, en este momento no se dio, pero ojalá se dé más adelante”, manifestó el entrenador.

Marcelo Broli celebra el título de la Copa del Mundo Sub 20 con Uruguay. Foto: Darwin Borrelli.

Se reunirán: qué falta para llegar a un acuerdo entre Forlán y la AUF

Diego Forlán tiene las ganas y el respaldo de AUF. Entonces, ¿qué es lo que falta? Alonso dio los pasos a seguir. “Está entusiasmado, si bien quedan algunos temas por tratar y vamos a tener una reunión en las próximas horas. Si hay acuerdo con Forlán, será el entrenador de la Sub 20. Hay que cerrar el acuerdo conceptual y económico. Hemos tenido reuniones y han sido buenas”.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Forlán será el entrenador de la selección mayor de Uruguay en los próximos amistosos y también se hará cargo de la Sub 20 en el Sudamericano de la categoría a inicios de 2027.