Donald Trump aprobó las explicaciones de Pedro Sánchez sobre los gastos de España en defensa

El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo este miércoles que mantuvo una conversación "sin tirantez" y "con absoluta y total cordialidad" tras las críticas más temprano del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con cortar "todo comercio" con Madrid porque es un aliado "terrible".

"Las relaciones entre Estados Unidos y España son en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas", indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara.

El intercambio “coloquial”, que incluyó una charla sobre fútbol y golf, tuvo lugar poco después de que Trump calificara a España de "causa perdida" y que manifestara no querer "más trato comercial", acusando de nuevo a Madrid de no participar suficientemente en los gastos de defensa de la OTAN.

Trump aprobó los argumentos de Sánchez

Sánchez volvió a recordar que España forma parte de la Unión Europea, que tiene una política comercial "común" que fija los acuerdos comerciales con los países de fuera del bloque. Aseguró además que España es un "aliado fiable", que incrementó su gasto en defensa del "0,9%" del PIB en 2018 al "2%" de 2026.

Presidente de España, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN. MUHAMMED ABDULLAH KURTAR/AFP fotos

Esta cifra, que según él demuestra el "compromiso total" de Madrid con la OTAN, sigue estando, sin embargo, por debajo del 5% que Donald Trump reclama a los miembros de la Alianza Atlántica.

En ese sentido, el canciller alemán Friedrich Merz declaró hoy que Trump aprobó las explicaciones del presidente español sobre los esfuerzos que efectúa su país para cumplir con los objetivos de gasto en materia de defensa.

"Sánchez volvió a explicar que el Gobierno español está realizando ahora realmente un enorme esfuerzo para alcanzar los objetivos acordados en La Haya" el año pasado, y "eso también fue recibido con una gran aprobación por parte del presidente Trump", dijo Merz.

A comienzos de año, el presidente estadounidense también reprochó a Madrid que hubiera impedido a Estados Unidos utilizar bases militares situadas en Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

Con información de EFE y AFP