Tensión en cumbre de la OTAN: Trump dice que España "es una causa perdida" y reactiva polémica por Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles "muy enfadado" a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, Turquía, y repartió ataques contra sus aliados: arremetió contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de ayuda de sus socios en la guerra contra Irán.

"No estoy contento con la OTAN por lo que hicieron con Groenlandia, y no estoy contento con la OTAN porque no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos", aseguró.

El mandatario de EE.UU. ha criticado reiteradamente a sus socios occidentales por no secundarlo en la guerra que, de la mano de Israel, lanzó el 28 de febrero contra Irán.

Igualmente volvió a la carga con la cuestión de Groenlandia, una inmensa isla ártica bajo soberanía danesa que, según él, Estados Unidos necesita para garantizar su seguridad.

"Groenlandia es un gran problema para nosotros", declaró, y añadió que la isla, donde Washington ya dispone de una base militar, es "muy importante para Estados Unidos pero no lo es para Dinamarca".

La Catedral de Nuuk o Iglesia de Nuestro Salvador en Nuuk, en Groenlandia. Foto: ODD ANDERSEN/AFP

A inicios de año, la amenaza de Trump de hacerse con Groenlandia por la fuerza puso en serios aprietos a la Alianza Atlántica, de la que Dinamarca es un estado miembro.

Tras varias semanas de retórica agresiva, Trump bajó el tono y anunció en enero un acuerdo marco sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN, cuyos contornos son bastante difusos.

España, una "causa perdida" para Trump

Trump también criticó a España, a la que calificó de "causa perdida" y con la que, según él, Estados Unidos "cesará todo intercambio comercial", al acusar de nuevo al gobierno de Pedro Sánchez de no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN.

En la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado, España fue el único país que se desmarcó del objetivo común de elevar el gasto en defensa al 5% del PIB nacional de aquí a 2035, adoptado bajo presión de Washington.

"España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España", declaró Trump, pese a que las relaciones comerciales con Estados Unidos se negocian con la Unión Europea en su conjunto, a través de la Comisión Europea.

El presidente estadounidense Donald Trump participa en una cumbre de los líderes de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: ALEXIS JUMEAU/AFP

Los 32 líderes de los países de la Alianza se reunieron después en una sesión de trabajo.

Preguntado por las constantes críticas de Trump contra la Alianza, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, descartó que esto ponga en peligro a la OTAN. "Hay un compromiso total de Estados Unidos con la OTAN", insistió, elogiando el papel de Trump desde su regreso al poder.

"Seamos honestos: el hecho de que el presidente Trump anime a canadienses y europeos a gastar más ha ayudado mucho", afirmó.

El secretario general de la OTAN quiere demostrar al presidente estadounidense que los compromisos de los países miembros se traducen en hechos.

Washington presiona a Europa para que asuma una mayor parte de su propia defensa. En este sentido el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció en junio en Bruselas un proceso de "revisión" de la presencia militar de Estados Unidos en el continente.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, saluda al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando llega a la cumbre de la OTAN en el complejo presidencial Bestepe en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: ALASTAIR GRANT/AFP

Reunión de Trump con Zelenski

Este miércoles también está prevista una reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pocos días después de una "muy buena conversación" del estadounidense con el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo", dijo Trump el martes.

Por el momento los europeos quieren reafirmar su compromiso con Kiev. Junto con Canadá, se comprometerán a proporcionar 70.000 millones de euros (US$ 79.000 millones), en ayuda militar a Ucrania en 2026 y 2027.

Consciente de que la adhesión de Ucrania a la OTAN no está por ahora sobre la mesa, Zelenski recordó los avances de su país en materia de defensa.

"¿Cree realmente que sería lo correcto dejar fuera de la OTAN a un país y un pueblo con este nivel de capacidades de defensa?", se preguntó.

AFP