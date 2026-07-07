Presidente electo de Colombia afirma que Petro quiere dar un "golpe de Estado" e "incendiar el país"

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró el martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un "golpe de Estado" y pidió a las Fuerzas Armadas "proteger" la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido.

Pidió también a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder que él deberá asumir el próximo 7 de agosto.

"Petro y (Iván) Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado", declaró De la Espriella.

El entrante de extrema derecha, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, acusa al gobierno saliente de corrupción y asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.

"Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror", dijo. Y agregó que Petro y su sucesor tienen "miedo" por el "destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (...), sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo".

De la Espriella ordenó hoy la suspensión del proceso de transición con la Administración saliente de Petro. Posteriormente, la Contraloría General de Colombia citó a una mesa técnica a ambas partes y pidió que se retome el “empalme” de forma transparente.

"Fraude electoral"

Por su parte, Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda. Este último reconoció los resultados de la elección pero se declaró en "desobediencia civil" pacífica frente al nuevo gobierno, por la condición de ciudadano de Estados Unidos que tiene el mandatario electo.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Petro alega que hubo un "fraude electoral" y convocó protestas el 20 de julio, fecha en la que dará su discurso de despedida. Dijo que el proceso de transmisión de mando continuará sin la delegación del gobierno entrante.

"No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias", reaccionó Petro en X. Para ello, "se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar", agregó.

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en las pasadas elecciones.

Según el presidente electo, las alegaciones de fraude son una "excusa para incendiar el país". Sus simpatizantes temen un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Con información de AFP y EFE