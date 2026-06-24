Uruguay felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras confirmarse el conteo oficial

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) emitió este miércoles un comunicado en el que felicitó al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, así como al futuro vicepresidente, José Manuel Restrepo. El anuncio de Cancillería se da "de conformidad con el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil", el órgano electoral de Colombia.

Desde el MRREE informaron que se estaba a la espera del pronunciamiento oficial del órgano electoral. Debido al avance del escrutinio ya hubo un reconocimiento del candidato Iván Cepeda del resultado de las elecciones.

"Uruguay saluda al pueblo y al Estado colombiano por el desarrollo de la segunda vuelta electoral, instancia que contó con una alta participación ciudadana, que reafirma el fuerte compromiso de ese país con la Democracia", indica el comunicado.

Interior del Ministerio de Relaciones Exteriores Foto: Portal Medios Públicos

Asimismo, sostienen que Uruguay "seguirá comprometido" en profundizar las relaciones bilaterales con el gobierno colombiano.

Candidato del oficialismo colombiano había aceptado la victoria de De la Espriella

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato De la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

"Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República", manifestó Cepeda en una declaración pública.

El candidato presidencial de Colombia por el gobernante partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un acto en Bogotá. Foto: AFP

El dirigente de izquierda aseguró que toma esa decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir "a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos".

"Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", agregó.