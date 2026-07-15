Mariano Rajoy responde a las críticas tras la tormenta política por decir que Francia juega "sin franceses"

El expresidente de España Mariano Rajoy ironizó en una nueva columna de opinión con la "atención" prestada a su comentario sobre la selección francesa de fútbol que, según él, juega "sin franceses", una alusión que fue tachada de racista tanto en Francia como por el Ejecutivo de su propio país.

Sin disculparse y sin referirse específicamente a sus palabras sobre los Bleus —"una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses"— en su columna del viernes pasado sobre el Mundial en el diario digital El Debate, Rajoy (presidente entre 2011 y 2018) dio esta vez, "de manera especial, gracias a las autoridades por la atención" que le han prestado "en este Mundial".

"La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones (...) que importan a los españoles", escribió Rajoy con su conocida ironía, en una velada crítica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, sin mayoría en el Parlamento y debilitado por escándalos de corrupción en su entorno.

La nueva columna de Rajoy, exlíder del Partido Popular, publicada la noche del martes comentaba la victoria de España 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial.

Michael Olise en la marca de Dani Olmo en el partido entre Francia y España en la semifinal del Mundial 2026. Foto: AFP.

"Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", insistió Rajoy.

Esto último es una referencia a Sánchez, quien cargó contra Rajoy por sus "declaraciones xenófobas" y el martes en París afirmó estar "muy avergonzado" durante una conversación con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante los actos con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

También de forma indirecta, Rajoy descartó pedir disculpas, tal y como le había exigido el Gobierno de Sánchez: "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".

Las palabras de Rajoy, desalojado del poder en 2018 mediante una moción de censura liderada por Sánchez, desataron una verdadera tormenta en Francia, donde varios ministros y políticos de todo el espectro cargaron contra su "racismo" y su "odio".

El lamento de Kylian Mbappe tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026. Foto: EFE.

Tormenta política por declaraciones de Mariano Rajoy sobre Francia

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios. España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, escribió Sánchez en su cuenta de la red X. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, añadió antes del partido.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, calificó de “hiriente y peligroso” el comentario de Rajoy y consideró que “no es España”. “Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.

Varios ministros del gobierno francés también criticaron a Rajoy. “Tras cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No se trata de ‘salidas de tono’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y lo que representa”, cargó la ministra de Ultramar Naima Moutchou.

La ministra Aurore Bergé, encargada de la cartera de Lucha contra las Discriminaciones, criticó los “repetidos deslices racistas”. “Es momento de que paren y que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde somos juzgados por nuestro talento y no por ningún otro criterio”, añadió la política del partido Renacimiento.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, criticó las declaraciones de Rajoy por tener un “tufo de racismo intolerable” y ser contrarias a la realidad del equipo nacional.

AFP