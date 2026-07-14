Deschamps tras la eliminación de Francia: "¿Tiene el árbitro nivel para dirigir una semifinal de Mundial?"

La selección española le puso punto final al camino de Francia, que llegó al Mundial 2026 como una de las principales candidatas, pero tuvo que despedirse tras ser superada por la vigente campeona de Europa. Su técnico, Didier Deschamps, quien ya fue campeón del mundo en 2018 y subcampeón en 2022, fue crítico con el árbitro de El Salvador, Iván Barton, y cuestionó el hecho de que fuera asignado para un partido tan importante.

"¿Tiene el árbitro el nivel para dirigir una semifinal de Copa del Mundo?", preguntó el distinguido entrenador de Les Bleus en conferencia de prensa posterior al partido. A pesar de su descontento con la decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron a Francia reiteradas veces, cree que la principal responsabilidad estuvo en el funcionamiento de su propio equipo: "Hay que reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo. Y no es porque hayamos perdido hoy que lo digo. Hubo bastantes situaciones, a menudo en nuestra contra también, pero la primera razón es necesariamente que estuvimos un poco por debajo y menos peligrosos ofensivamente de lo que podríamos haber estado, con algunos errores técnicos, pases que podrían haber generado situaciones, ocasiones", expuso.

Luego de esa declaración, en la que también hizo referencia al penal cobrado a favor de la Roja por una patada del defensor Lucas Digne sobre Lamine Yamal, el entrenador bajó las aguas y señaló: "No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”. Después de eso, asumió la responsabilidad: "Ante todo es culpa nuestra, no quiero acusar a nadie".

Por otra parte, el técnico Galo confesó que dentro del plantel hay "mucha decepción" tras las derrota y que los jugadores "están destrozados". "Teníamos muchas aspiraciones, aunque también hay que ser lógicos y reconocer que hoy hemos estado un tono por debajo en el plano técnico frente a un equipo que controló muy bien el partido y más", dijo el técnico tras el duelo en Arlington (Texas).

"Hay que aceptarlo, este es el máximo nivel, aunque duela, era el último paso antes de esa posible final (...) En este partido España ha mostrado algo más", admitió. Además de sus triunfos como entrenador de la selección francesa que en tres mundiales consecutivos llegó a estar entres los cuatro mejores, Deschamps fue destacado en la obtención de la primera Copa del Mundo para Les Bleus. Era titular y capitán de aquella selección francesa que consiguió el título en 1998 goleando 3 a 0 a Brasil en la final con dos goles de Zinedine Zidane y uno de Emmanuel Petit.

Con información de AFP