¡De no creer! El insólito penal de Lucas Digne sobre Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Francia

Era un partido parejo en Dallas. Francia no dominaba como en otros encuentros y España apostó a presionar la salida de los Galos. Fue así que se generó la chance de que la Furia Roja se ponga en ventaja luego de que Lamine Yamal imprimiera velocidad para apretar a Lucas Digne que tuvo una reacción insólito.

El lateral izquierdo del Aston Villa puso los ojos en la pelota y no los sacó nunca, por lo que no observó que llegaba el jugador del Barcelona que se anticipó tocó la pelota y recibió la patada en su pierna, lo que provocó que el salvadoreño Iván Barton —de forma justa— sancione penal.

Mikel Oyarzabal fue el encargado de rematarlo más allá de que en cancha estaba el propio Lamine Yamal, Rodri o Dani Olmo. El jugador de la Real Sociedad remató de forma certera y evitó que la estirada del arquero Mike Maignan despejara el esférico.

¡PENAL PARA ESPAÑA!



Lucas Digne intentó despejar y le pegó a Lamine Yamal.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/3jgqEbQ5yD — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Más allá de la tímida protesta de Francia por una presunta mano de Lamine Yamal al momento de presionar, se aprecia que el atacante va con la mano pegada al cuerpo y de hecho el esférico termina dando prácticamente en su hombro.

"Lamine Yamal se gira por miedo a ser golpeado en la cara por el balón y no extiende artificialmente el brazo. Su posición es natural y su brazo está cerca del cuerpo", expresó el árbitro francés Saïd Ennjimi, quien analizó la jugada para el medio francés L'Equipe.

El tanto implicó, además, que Francia se encontró por primera vez en el Mundial abajo en el marcador lo que no le había ocurrido en ninguno de los otros partidos disputados y en los que siempre se quedó con la victoria llegando con pleno de triunfos al duelo de la semifinal.