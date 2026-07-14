Thomas Tuchel coincidió con Scaloni previo al Argentina-Inglaterra: "No es importante evocar la historia"

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles por la segunda semifinal del Mundial 2026, un partido que para muchos hinchas tiene un carácter especial e incluso se podría considerar como una rivalidad. Los duelos entre ambos países, tanto dentro como fuera de la cancha -por ejemplo, durante la guerra de las Malvinas en 1982-, han generado rispideces entre los aficionados de ambas selecciones. Sin embargo, los entrenadores de ambos equipos decidieron bajar las aguas y quitarle importancia extrafutbolística al encuentro.

Thomas Tuchel, director técnico alemán que está al mando de Inglaterra, señaló en entrevista con DSports: "Para nosotros, no creo que sea importante evocar la historia, porque no tiene nada que ver con nosotros y no nos va a ayudar". Previo a estas declaraciones, el entrenador argentino también le restó trascendencia a los antecedentes históricos: "Es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol que vamos a jugar contra una gran selección. No hay nada más que eso", expresó Scaloni tras ser consultado por el atributo "especial" del enfrentamiento.

"Sabemos que la historia es una parte muy importante de la cultura argentina, y que les da un impulso extra, lo cual es comprensible, pero no nos ayuda", siguió diciendo Tuchel. "Venimos a jugar un partido de fútbol. Espero un encuentro intenso y cargado de emociones, y considerando el estilo de ambos equipos y lo que está en juego, me sorprendería que fuera un encuentro tranquilo", confesó.

El duelo contra Argentina: cómo se lo imagina Tuchel y cuáles son las principales virtudes de la albiceleste

Tuchel es consciente de que el pase a la final no será fácil, por delante tiene al vigente bicampeón de América y actual campeón del mundo en busca de repetir el título con un Lionel Messi como máximo goleador del torneo a sus 39 años. Sin embargo, el entrenador confía en la preparación de su equipo y habló sobre sus expectativas para la semifinal: "Habrá altibajos en el desarrollo del encuentro y momentos en los que cambie el impulso. Será como un viaje lleno de subidas y bajadas. Eso es lo que esperamos, y eso es para lo que estamos preparados". También agregó que están contentos y felices de enfrentar un desafío de esa talla, y que lucharán "con todo lo que tienen".

Respecto de las principales virtudes de su rival, destacó: "No entran en pánico cuando están un gol abajo, su forma de jugar tiene mucha cohesión. Tienen muchos patrones repetitivos, se conocen muy bien, no ha habido grandes cambios en los últimos cuatro años. El entrenador es el mismo y tienen la experiencia de ganar títulos importantes juntos."

"Todo eso se siente, es un gran partido, un rival difícil de vencer especialmente en el Mundial, pero vamos a dar pelea", concluyó el entrenador que carga con la responsabilidad de llevar a Inglaterra a su segundo campeonato del mundo tras 60 años.