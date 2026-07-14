La alarma física de Jude Bellingham que preocupa a Inglaterra previo al cruce con Argentina en el Mundial 2026

Jude Bellingham es una de las grandes razones por las que la selección de Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista del Real Madrid lleva seis goles convertidos en la actual Copa del Mundo, los últimos cuatro fueron vitales para las victorias ante México y Noruega por los octavos y cuartos de final, respectivamente.

Sin embargo, se encendieron las alarmas en la concentración del entrenador alemán Thomas Tuchel por una razón: la situación física que vive Bellingham.

El talentoso número 10 del elenco británico terminó con dolor en el hombro izquierdo en la victoria 2-1 frente a Noruega. Es por esto que se le harán estudios para saber si podrá estar en el cruce de mañana ante Argentina, a partir de la hora 16:00, por las semifinales del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Cabe destacar que Bellingham fue intervenido de ese hombro a mediados de julio en 2025, tras sufrir una luxación. Le demandó alrededor de 12 semanas de recuperación por lo que se perdió el inicio de la temporada 2025-2026 con el Real Madrid.

Bajo ese punto, Inglaterra se maneja con mucha cautela y espera que todo salga bien para poder contar con uno de sus mejores exponentes para enfrentar a la selección argentina.

Bellingham y su discrepancia con el Tuchel

Jude Bellingham celebra su segundo gol ante Noruega, por los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AFP.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales dejó algo más que una celebración. Tras la victoria por 2-1 ante Noruega en tiempo suplementario, Jude Bellingham, autor de los dos goles de su selección, hizo públicas sus diferencias con el entrenador Thomas Tuchel y reveló un cortocircuito interno -al menos desde las palabras- a pocos días del enfrentamiento con Argentina.

Todo se precipitó a partir de las declaraciones del técnico alemán inmediatamente después del encuentro. Aunque destacó la importancia de haber alcanzado las semifinales, se mostró crítico con el desempeño de sus dirigidos.

“Hoy nos hemos complicado mucho la vida”, declaró aITV Sport. “El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”.

“En todos los sentidos. El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos muy, muy difícil con la forma en que jugamos. Descuidados, errores tácticos, no lo suficientemente rápidos. No lo suficientemente repetitivos. Tuvimos suerte”, agregó.

Y finalizó: “Vamos a mejorar, tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar. Ahora toca asimilarlo todo. Necesitamos todo lo necesario para ofrecer un mejor rendimiento”.