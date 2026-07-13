Cerro Largo 0-0 Defensor Sporting en vivo: debuta Mauricio Larriera como DT violeta en el Ubilla de Melo

Cerro Largo y Defensor Sporting cierran este lunes la quinta fecha del Torneo Intermedio en el Estadio Ubilla de Melo, desde las 19:00 horas y con el arbitraje de Andrés Martínez.

El partido se puede ver en vivo a través de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Es importante para los dos equipos empezar el segundo semestre sumando de a tres puntos, ya que en la Anual están ambos de mitad de tabla hacia abajo y persiguen el mismo objetivo de clasificar a torneos internacionales.

Antes del parate por el Mundial, el último partido del equipo arachán fue un empate sin goles con Liverpool, pero venía de dos victorias consecutivas sobre Boston River y Cerro que lo dejaron bien posicionado en la Serie A del Intermedio.

La realidad del violeta es diferente: todavía no conoce la victoria en el Intermedio y suma apenas dos puntos. Perdió con Central Español y Peñarol, y luego empató con Racing y Boston River para sumar sus únicas dos unidades en el torneo corto.

Cerro Largo - Defensor Sporting

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Alexis Piegas, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Gustavo Viera, Diego Daguerre, Axel Pandiani. DT: Ignacio Ordóñez.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Paul de los Santos, Guillermo de los Santos, Axel Frugone; Martín Rabuñal, Mauricio Amaro, Germán Barrios; Nicolás Wunsch, Alexander Machado, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Día: lunes 13 de julio

Hora: 19:00

Estadio: Ubilla (Melo).

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Andrés Martínez.

Asistentes: Alberto Piriz y Heber Godoy.

VAR: Diego Riveiro.

