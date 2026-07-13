Leo Coelho le respondió a Amazonas FC: denunció una deuda millonaria y defendió su rendimiento con números

Leo Coelho, zaguero brasileño de 33 años con pasado en Peñarol y Nacional, fue despedido del Amazonas FC con un video que recopila los errores defensivos del futbolista que estaba compitiendo en el Campeonato Brasileño de Serie C. La publicación no tardó en hacerse viral en redes sociales y fue acompañada con el siguiente mensaje: "El equipo informa que el defensa Léo Coelho ya no forma parte del equipo profesional para la próxima temporada".

"El club agradece al defensa por su dedicación, profesionalismo y compromiso dentro y fuera del campo durante su tiempo con el aurinegro, y desea al atleta éxito en los próximos desafíos de su carrera", concluyó.

Este lunes por la tarde el brasileño realizó una publicación firmada por su equipo de trabajo en el que da su versión de lo sucedido.

"Después de la desafortunada publicación en redes sociales realizada por el Amazonas FC, el atleta Leo Coelho viene al público a aclarar que la publicación busca quitar el foco del verdadero problema que viene ocurriendo en el Amazonas FC desde el año 2025: la ausencia de pagos de salarios, derecho de imagen, ayuda vivienda y FGTS", comenzó.

Y agregó: "Aclara además que el atleta Leo Coelho no fue despedido el día 12/07, como induce la publicación. En verdad, el 10/07 el atleta Leo Coelho ingresó con el proceso en trámite ante el Tribunal Laboral 12 de Manaus/AM, solicitando la rescisión indirecta por falta de pagos, según los términos de la ley general del deporte".

En la segunda página de la publicación compartida el futbolista denuncia una deuda del Amazonas FC que a su entender asciende a unos R$8.125.567,16 "entre los pagos atrasados, las multas contractuales y los honorarios de abogados, según lo dispuesto por la ley".

Leo Coelho en Amazonas FC. Foto: @coelho.leo

Algunos de los pagos que reclama son "los salarios de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2026", así como los derechos de imagen correspondientes a dichos meses. También menciona la "ayuda para la vivienda" durante febrero, marzo, abril, mayo y junio.

A su vez, Coelho acompañó la publicación con datos sobre su desempeño incluyendo el reconocimiento como "mejor jugador del campeonato amazonense" y los 39 partidos jugados en los que aportó dos goles y una asistencia.