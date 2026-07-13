Mauricio Larriera le comunicó al Huevo Lozano y Valentín Rodríguez que no los tendrá en cuenta en Defensor

Mauricio Larriera hará su regreso a Defensor Sporting cuando debute esta tarde (19:00) ante Cerro Largo en el Estadio Ubilla de Melo, un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya.

Desde su llegada hace aproximadamente un mes, el entrenador ha tomado determinadas decisiones y una de ella fue prescindir de dos jugadores, a los que les comunicó que no contaría con ellos para la segunda mitad del campeonato, según confiaron a Ovación fuentes del club violeta. Se trata de Brian Lozano y Valentín Rodríguez, que deberán buscar equipo para la segunda parte del año.

El lateral izquierdo de 24 años, al que Larriera dirigió en Peñarol y con el que vivió aquel agónico gol en el clásico ante Nacional por la Sudamericana 2021, había llegado al club a inicio de este año bajo el mando de Román Cuello. No encontró continuidad y apenas sumó 188 minutos en el año.

Valentín Rodríguez celebra un gol con Peñarol frente a Nacional por la Copa Sudamericana 2021. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El Huevo, de 32 años, volvió al club en julio de 2025, casi 10 años después de su salida, pero no jugaba desde 2023. En 2026 disputó 15 encuentros y se va sin lograr anotar.

Ambos se suman a la baja de Marco Saravia. Mientras que las dos altas hasta el momento, Martín Rabuñal (Liverpool) y Alex Perdomo (Tacuarembó), estarán disponibles este lunes para enfrentar a Cerro Largo.

Larriera estaba libre desde octubre de 2025, cuando dejó su puesto en Everton de Viña del Mar. Ahora, volverá a dirigir en el equipo del Parque Rodó del cual ya fue director técnico durante un breve período de tiempo en 2015.

En Defensor Sporting el entrenador ya cuenta con una buena imagen de respaldo que formó durante su paso en 2015. En aquel período comprendido entre febrero y junio, dirigió 15 partidos en los que consiguió siete victorias, seis empates y apenas dos derrotas. Al currículum de Larriera en el fútbol local, se suman sus antecedentes por Racing, Danubio y Montevideo Wanderers.

Mauricio Larriera, nuevo entrenador de Defensor Sporting. Foto: Defensor Sporting.

Su último pasaje por el fútbol uruguayo fue dirigiendo a Peñarol, etapa que culminó en agosto de 2022 luego de consagrarse como campeón uruguayo de la temporada 2020/21 y campeón de la Supercopa de Uruguay 2021/22. Después de eso, pasó por Alianza Lima de Perú, Newell´s Old Boys de Argentina y Everton de Chile. En este último destino, el floridense dirigió un total de 22 partidos en los que cosechó 26 de puntos de los 66 posibles: ganó 7, perdió 10 y empató los 5 partidos restantes.

Larriera tendrá un desafío enorme para intentar revertir el mal momento que atraviesa Defensor. La última victoria del equipo fue cuando venció por la mínima diferencia a Progreso en el Franzini. Desde ese momento y en los siguientes cinco partidos, no ganó ni un solo encuentro. Empató ante Peñarol en la penúltima fecha del Torneo Apertura, cayó de forma consecutiva frente a Juventud de las Piedras, Central Español y Peñarol, para volver al empate en la tercera fecha del Intermedio contra Racing.