Jonathan Rodríguez, que "siguió cediendo dinero" para volver a Peñarol, firma contrato mañana y "está para jugar"

De no suceder nada extraño, Jonathan Rodríguez firmará este martes su contrato como nuevo jugador de Peñarol. De esta manera, el floridense de 32 años que estaba libre luego de su último paso por el Portland Timbers de la MLS, regresa al club y se incorporará en la semana a los entrenamientos bajo el mando de Diego Aguirre.

"En principio mañana cerramos todo y el miércoles estará en Los Aromos", confirmó su representante, Edgardo Lasalvia, este lunes en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva), quien también fue muy enfático con el esfuerzo económico por parte del futbolista, quien "siguió cediendo dinero".

"Bajó bastante sus pretensiones, va a jugar en el club de sus amores, para todos los contras que señalaban el tema de la plata, Jona dijo: 'No me importa, voy igual'. Va a arrancar con un fijo bastante bajo para lo que yo considero y va a ir subiendo a medida que juegue", añadió el Chino Lasalvia sobre el vínculo que será hasta diciembre de 2027.

"Está para jugar", afirmó el agente ante la consulta de cuándo cree que podría volver a la actividad tras un año sin fútbol.

Cabe recordar que "el Cabecita” rescindió su vínculo con el club estadounidense luego de pasar más de ocho meses de baja por una lesión de rodilla que incluyó una operación de cartílago. Jugó apenas siete partidos en 2025, el último en mayo. Números que contrastan con su primer año en el club: en 2024 sumó 16 goles y seis asistencias en 33 partidos entre marzo y octubre. Pero en conclusión: lleva más de un año sin fútbol.

Rodríguez, con pasado en la selección uruguaya, surgió de las inferiores aurinegras y disputó 49 partidos oficiales con un buen saldo de goles ya que marcó 20 tantos antes de emigrar al fútbol europeo.

Benfica de Portugal fue quien lo adquirió, para luego pasar por Deportivo La Coruña y retornar a América donde defendió primero a Santos Laguna y luego a Cruz Azul. Tras un pasaje por Al Nassr de Arabia Saudita regresó al fútbol azteca para jugar en América y luego recalar en Portland Timbers de Estados Unidos.

