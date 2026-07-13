Nacional inició gestiones para incorporar a Nicolás Fonseca: qué dicen desde el club y la intención del volante

Tras la reunión de cada lunes por parte de la directiva en Nacional, dentro de la cual se tocaron varios temas, se habló de las incorporaciones para este mercado da pases, entre ellas la opción de Nicolás Fonseca como refuerzo para el mediocampo tricolor.

Según pudo saber Ovación a través de fuentes tricolores, el jugador de 27 años, con paso por la selección uruguaya, "interesa" y esta mañana, en la reunión que demoró aproximadamente dos horas, se presentó el nombre a quienes no estaban al tanto.

El club ya comenzó gestiones con el agente y padre del jugador Daniel Fonseca, luego de que una persona allegada al club mexicano León, dueño de su ficha, lo ofreciera.

De todas maneras, confiaron que es una situación complicado y que "está lejos".

La información que maneja la interna de Nacional es que el volante pretende seguir su carrera en el exterior.

Respecto al caso de Guido Mainero, que es un nombre propuesto desde el inicio por el vicepresidente Flavio Perchman, su llegada no ha prosperado pero hay varios que están en desacuerdo con la contratación y por este motivo perdió fuerza su llegada a Nacional.

Además de estas situaciones, hay otro futbolista por el club Nacional está interesado y que tiene optimismo de que se puedan llegar a contratar en los próximos días.