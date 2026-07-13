Leo Coelho fue despedido de Amazonas FC con un insólito posteo que recopila sus errores: mirá el video

El ex Peñarol y Nacional Leonardo Coelho fue despedido de Amazonas FC, equipo que compite en el Campeonato Brasileño de Serie C, con un insólito posteo que recopila los errores del defensa brasileño 1.89 metros y 33 años.

"El equipo informa que el defensa Léo Coelho ya no forma parte del equipo profesional para la próxima temporada", comunicó el equipo norteño este domingo a través de sus redes sociales, junto al video en el que se pueden ver fallos defensivos que terminaron en goles del equipo rival.

"El club agradece al defensa por su dedicación, profesionalismo y compromiso dentro y fuera del campo durante su tiempo con el aurinegro, y desea al atleta éxito en los próximos desafíos de su carrera", cierra el comunicado el club al que Leo se sumó desde Peñarol en agosto de 2023.

Coelho deja el club después de 39 partidos, dos goles y un a asistencia con la camiseta de Onça-pintada. En total disputó 2.487 minutos.

Ahora el zaguero deberá definir si su futuro sigue siendo en Brasil, si regresa a Uruguay o si busca nuevos horizontes.

Coelho llegó a Uruguay en 2019 para jugar en Fénix y su desempeño fue tan bueno que Atlético de San Luis de México compró su ficha. En 2022 se unió a las filas tricolores en calidad de préstamo: jugó 45 partidos y fue campeón.

Arribó a Peñarol el 2 de enero de 2023 tras finalizar su vínculo contractual y volvió a coronarse campeón uruguayo con el Carbonero. También integró el plantel que alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2024.